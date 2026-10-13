CSU a câștigat derby-ul Ardealului în Liga 1: un sibian a marcat 25 de puncte

CSU Sibiu 2 a pornit luni seară cu o victorie în noul sezon al Ligii 1 de baschet masculin și a câștigat, scor 91-77 cu U-BT Cluj 2.

Echipa ”satelit” a lui CSU Sibiu este pregătită de Octavian Popa-Calotă, ajutat de Mădălina Simic Geleriu și Eduard Marinca.

Echipa secundă a CSU Sibiu a controlat partida cu U-BT Cluj în permanență și a câștigat meciul din prima etapă cu scorul de 91-77.

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Cel mai bun marcator pentru sibieni a fost Elias Drăgan, cu 25 de puncte pe tabelă.

În acest sezon al diviziei secunde, antrenorul principal Kevin Popa Calotă va conta mai mult pe anumiți jucători de perspectivă de la categoriile U18, U17 și U16 de la CSU Andu Sibiu. Acesta reprezintă o oportunitate excelentă pentru tinerii sportivi ai Sibiului de a se dezvolta și a face pasul cu ușurință spre echipa de seniori în următorii ani.

Foto: CSU Andu Sibiu

„A fost un prim meci bun, în care toți jucătorii au contribuit prin efort și atitudine. Am reușit să folosim întregul lot, oferind minute și jucătorilor tineri, inclusiv celor de la categoriile U17 și U18. Băieții au respectat planul de joc și au demonstrat atitudinea potrivită, iar rezultatul final este unul pozitiv. Îi felicit pentru efortul depus și ne concentrăm acum pe pregătirea următorului meci”, a declarat antrenoarea Mădălina Simic Geleriu.

Următorul meci pentru CSU Sibiu 2 va avea loc duminica viitoare, în deplasare, împotriva celor de la CSM Deva.

Lotul echipei CSU Sibiu 2 pentru sezonul 2026-2027: Nicholas Bogdan Banciu, Darius Kevin Calota Popa, Iustin Dan Cristea, David Dinescu, Luca Andrei Dogaru, Elias Drăgan, Valeriu Petru Georgescu, Alexandru Ghișe, David Alexandru Huminic, Filip Itu, Darius Ioan Matei, Filippos Nikolaidis, Radu Popa, Gabriel Dumitru Radu, Erik Sledinschi, Ianis Cristian Visa, Tudor Andrei Vlad, Andrei Vulc