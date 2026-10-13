Vaccinurile antigripale pentru sezonul 2026–2027 au ajuns în farmacii, iar sibienii care vor să se imunizeze au și posibilitatea de a face vaccinul direct în farmacie, fără să mai meargă pentru administrare la cabinetul medicului de familie. Oferta este însă limitată: în municipiul Sibiu sunt doar patru farmacii care figurează pe lista unităților în care se face vaccinarea antigripală.

Lista publicată de Ministerul Sănătății la 25 martie 2026 este cea mai recentă disponibilă pentru farmaciile autorizate să vaccineze. Potrivit datelor centralizate de HartaFarmacii.ro, în Sibiu apar patru astfel de puncte, în condițiile în care platforma indexează 93 de farmacii în municipiu.

Patru puncte de vaccinare în Sibiu. Mai există unul în Șelimbăr

Cele patru farmacii din municipiul Sibiu unde poate fi administrat vaccinul antigripal sunt răspândite în mai multe zone ale orașului.

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Potrivit HartaFarmacii.ro, acestea se află pe:

Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2-4;

strada Bihorului, în cartierul Ștrand;

Calea Șurii Mari nr. 39C, în Prima Shopping Center;

Bulevardul Mihai Viteazu nr. 11.

În imediata apropiere a Sibiului mai există un punct în Șelimbăr, la Sibiu Shopping City, pe Șoseaua Sibiului nr. 5. Acesta figurează, de asemenea, cu serviciul de vaccinare în farmacie.

Harta punctelor din Sibiu poate fi consultată pe HartaFarmacii.ro, unde sunt disponibile și adresele, numerele de telefon și programul fiecărei unități. Datele platformei au fost verificate la 13 octombrie 2026.

Este recomandat ca sibienii să telefoneze înainte de a merge la farmacie, deoarece vaccinarea poate necesita programare, iar disponibilitatea dozelor și a farmacistului autorizat diferă de la o unitate la alta.

Cât costă vaccinul antigripal

Pentru sezonul 2026–2027 sunt disponibile în România mai multe vaccinuri antigripale. Printre cele care au ajuns deja în farmacii se numără Vaxigrip, Influvac și Efluelda.

Prețurile integrale găsite în această perioadă sunt de aproximativ:

Influvac – 79,35 lei;

Vaxigrip – 79,85 lei;

Efluelda – 212,84 lei.

Influvac și Vaxigrip sunt vaccinuri antigripale care pot fi administrate adulților și copiilor începând de la vârsta de 6 luni, potrivit indicațiilor produselor, în timp ce Efluelda este destinat adulților în vârstă de 60 de ani și peste.

Prețurile prezentate sunt cele integrale și pot varia în funcție de farmacie și de regimul de compensare.

Cine primește vaccinul gratuit

Ministerul Sănătății a anunțat la începutul lunii octombrie că vaccinarea antigripală este recomandată în special persoanelor cu risc crescut de a dezvolta forme severe sau complicații.

Vaccinul este compensat integral pentru anumite categorii, printre care copiii începând cu vârsta de 6 luni, persoanele cu boli cronice, femeile însărcinate, persoanele de peste 65 de ani și personalul medico-sanitar.

Persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani care nu suferă de boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință. Cei care nu se încadrează în categoriile beneficiare pot cumpăra vaccinul la preț integral.

Vaccinul compensat se eliberează pe baza unei rețete electronice.

Vaccinul poate fi făcut direct de farmacist

În farmaciile autorizate, administrarea poate fi făcută de farmacistul care are pregătirea necesară pentru vaccinare. În cazul copiilor, administrarea se face la medicul de familie sau pediatru, nu în farmacie, potrivit informațiilor centralizate de HartaFarmacii.ro.

Pentru cei care aleg vaccinarea în farmacie, este indicată o verificare telefonică înainte de deplasare. Faptul că o unitate apare pe lista oficială nu garantează că în orice moment există vaccin pe stoc sau un farmacist autorizat disponibil pentru administrare.

Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea înainte de perioada cu circulație intensă a virusurilor gripale. Protecția apare, în general, la aproximativ două săptămâni după administrarea vaccinului.