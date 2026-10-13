Doina Blaga, la a zecea carte: „Germeni și microplante pentru sănătate” se lansează la Sibiu

Doina Blaga își lansează sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00, în foaierul Corpului B al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, volumul „Germeni și microplante pentru sănătate”.

Cartea este concepută ca un ghid practic pentru cei care vor să descopere beneficiile germenilor și microplantelor și să învețe cum le pot cultiva și introduce în alimentația de zi cu zi.

Volumul cuprinde informații despre alegerea semințelor, pregătirea mediului de creștere, recoltare, păstrare și utilizare. Cititorii pot afla care sunt diferențele dintre germeni și microplante, ce profil nutrițional au acestea, cum pot fi cultivate acasă și în ce fel pot fi folosite în salate, smoothie-uri sau alte preparate.

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„Trăim într-o eră în care vrem să știm exact ce punem în farfurie. Cultivarea germenilor și microplantelor acasă nu este doar un trend, ci o metodă simplă și extrem de ieftină de a avea acces la hrană vie, proaspătă și neprocesată, în orice sezon. Această carte este o invitație de a redescoperi puterea naturii concentrate într-o singură lingură de verdeață”, declară Doina Blaga, autoarea volumului.

Medici și specialiști, alături de autoare

La lansare vor participa dr. Georgiana Nicolescu, medic primar diabet zaharat, obezitate și boli de nutriție, și conf. univ. dr. Cecilia Georgescu, din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului Sibiu. Evenimentul va fi prezentat de Odeta Veștemean.

Dr. Georgiana Nicolescu vorbește despre rolul alimentației și despre locul pe care germenii și microplantele îl pot avea într-un stil de viață orientat spre prevenție.

„Această carte ne îndeamnă să privim cu mai multă atenție către natură și către rolul alimentației în menținerea sănătății şi aduce în prim-plan germenii și microplantele, adevărate comori nutriționale. Ne ajută să înțelegem cum le putem integra în alimentația de zi cu zi. Aceste plante mici pot oferi o nouă perspectivă asupra alimentației conștiente și a prevenției. Vă invităm la o întâlnire între știință și natură, o invitație la alegeri alimentare conștiente, la a descoperi o carte despre prevenție, echilibru și grija față de propria sănătate”, a declarat Dr. Georgiana Nicolescu.

Cartea include și un capitol dedicat cultivării și utilizării ierbii de grâu, reunind informații teoretice, recomandări practice și experiența personală a autoarei. Volumul se adresează atât celor care nu au mai cultivat germeni sau microplante, cât și celor care vor să aprofundeze acest domeniu.

Conf. univ. dr. Cecilia Georgescu explică motivele pentru care germenii și microplantele sunt frecvent incluse în categoria așa-numitelor „superalimente”.

„Germenii și microplantele sunt adesea considerate „superalimente”. De ce sunt numite „superalimente”? Deoarece concentrează toată energia viitoarei plante adulte! Studiile arată că porțiile mici de germeni sau microplante au o densitate nutritivă extremă și o biodisponibilitate mult mai ridicată a compușilor bioactivi. Beneficiile cheie pentru corp sunt: super-vitaminizare (conțin o cantitate de vitamine și minerale de câteva ori mai mare decât plantele mature), protecție celulară (sunt pline de polifenoli și carotenoide care blochează stresul oxidativ și protejează celulele), efect antiinflamator (compușii specifici ajută la reducerea inflamațiilor din organism) și combustibil curat (sursă excelentă de proteine vegetale, fibre și acizi grași esențiali”, declară Conf. Univ. Dr. Cecilia Georgescu.

Demonstrație de cultivare și degustare

Lansarea de la Biblioteca ASTRA nu se va limita la prezentarea volumului. Participanții vor putea asista la o demonstrație practică de cultivare a germenilor și microplantelor și vor avea ocazia să afle direct de la Doina Blaga ce materiale sunt necesare pentru a începe cultivarea acasă.

Programul mai cuprinde o sesiune de întrebări și răspunsuri, autografe și o degustare de preparate îmbogățite cu microplante proaspete.

Cu ocazia lansării, cartea va putea fi cumpărată la un preț promoțional, împreună cu un mini-kit de cultivare. Volumul va fi disponibil direct de la autoare începând cu 17 octombrie.

Doina Blaga, la a zecea carte

Doina Blaga este autoarea blogului „Îndrăznesc să trăiesc sănătos” și a publicat până acum zece cărți dedicate nutriției, gastronomiei, stilului de viață sănătos, rețetelor și spiritualității.

Printre volumele sale se numără „Îndrăznesc să trăiesc sănătos”, „Slujirea din bucătărie”, „Carte de bucate pe anotimpuri”, „Mă bucur că sunt femeie”, „Și tu poți să coci Pâinici din făină integrală”, „Firimituri de iubire”, „De vorbă cu Omuleț” și „Alimente fermentate pentru sănătate”.

Lansarea volumului „Germeni și microplante pentru sănătate” are loc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 18:00, în foaierul Corpului B al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, de pe strada George Barițiu nr. 7.