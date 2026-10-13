Pe scurt: Refugiile montane din Făgăraș și Iezer vor putea fi accesate doar cu un cod unic, valabil 12 ore, iar turiștii vor beneficia de electricitate și internet.

Două refugii montane vor fi instalate în masivele Făgăraș și Iezer, în cadrul Proiectului Național „Refugiile Speranței”, potrivit AGERPRES.

Anunțul a fost făcut marți, 13 octombrie 2026, de Serviciul Public Județean Salvamont Argeș, care precizează că proiectul beneficiază de sprijinul Lions România și al Departamentului pentru Situații de Urgență.

Unul dintre refugii va fi amplasat în Munții Făgăraș, la Lacul Galbena, iar celălalt în Masivul Iezer, pe Vârful Bătrâna. Transportul materialelor și al structurilor către aceste locații va fi asigurat cu ajutorul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, care va pune la dispoziție un elicopter pentru operațiune.

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Accesul turiștilor în aceste refugii va fi strict controlat

Accesul turiștilor în aceste refugii va fi strict controlat. Cei care au nevoie de adăpost vor trebui să sune la 112, urmând să fie direcționați către Salvamont Argeș. Salvatorii montani vor furniza un cod unic de acces, valabil timp de 12 ore, pentru a permite intrarea în refugiu. Această măsură are rolul de a asigura utilizarea responsabilă și eficientă a adăposturilor, în special în situații de urgență sau condiții meteo nefavorabile.

„Refugiile nu sunt doar structuri montane. Ele pot însemna adăpost sigur și chiar salvarea unor vieți în situații critice. Fiecare refugiu poate găzdui până la patru persoane și va oferi acces la energie electrică, rețea Wi-Fi și posibilitatea de încărcare a telefoanelor”, se arată în comunicatul Salvamont Argeș. Aceste facilități moderne sunt menite să crească siguranța și confortul turiștilor care traversează traseele montane din zonă.

Proiectul „Refugiile Speranței” este derulat la nivel național de Districtul 124 Lions România și prevede instalarea a 12 refugii montane în diverse masive din țară. Inițiativa urmărește să ofere puncte de sprijin pentru drumeți și alpiniști, reducând riscurile asociate cu vremea extremă sau accidentele în zone izolate.

Instalarea acestor refugii în Făgăraș și Iezer vine în contextul în care zona atrage anual mii de turiști, inclusiv familii și copii, interesați de drumeții și activități montane. Noile adăposturi vor contribui la creșterea gradului de siguranță pe traseele montane și la dezvoltarea turismului responsabil în județul Argeș.