Duel în declarații înainte de derby-ul Inter Sibiu – ACS Mediaș. Vedeta medieșenilor pune paie pe foc: „Cred că suntem mai buni”

Cu 4 goluri reușite pentru ACS Mediaș 2022 în acest sezon, Azdren Llullaku își propune să înscrie și vineri, pe ”Municipal”, în derby-ul județului din Liga 3, cu Inter.

Derby-ul județului Sibiu din Liga 3, Inter – ACS Mediaș 2022 se anunță unul mai echilibrat ca niciodată. Dacă medieșenii au dominat clar meciurile din sezonul trecut, dar și jocul de Cupă din startul acestei stagiuni, partida de vineri (ora 18.00), de pe ”Municipal” se anunță una deschisă oricărui rezultat.

Atacantul lui ACS Mediaș 2022, Azderen Llullaku (38 ani) speră ca echipa sa să continue pasa bună în care se află, cu patru victorii consecutive.

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”Va fi un meci important, ca să rămânem sus în clasament trebuie să luăm puncte la Sibiu, avem încă trei zile să ne pregătim ca să câștigăm. Nu nu va fi ușor, Sibiul este o echipă bună, cu jucători cu experiență la Liga 1 și Liga 2. Eu cred că va fi un meci frumos, noi mergem cu gândul să luam cele trei puncte, dar fiecare partidă are istoria sa, depinde cum va decurge jocul. Inter e o contracandidată la play-off, este important să nu pierzi meciurile cu echipele care merg mai departe. Va depinde de cum ne vom motiva vineri, de atitudine, eu cred că suntem mai buni” a declarat Llullaku pentru Ora de Sibiu.

”Se așteaptă acest meci un pic diferit”

Fostul vârf al Gazului Metan spune că el și colegii săi simt deja în vestiar tensiunea derby-ului cu Inter, una aparte. ”Sigur, se așteaptă meciul acesta un pic mai diferit decât celelalte, se simte că este un derby în județ. Noi ne concentrăm la fel ca până acum, ca să ne atinge obiectivul trebuie să câștigăm și cu Sibiu, dar și contra celorlalte echipe. Ne gândim la obiective mărețe, doar așa poți să faci performanță, altfel e greu să ai rezultate bune. Ca să promovezi, întâi trebuie să prinzi play-off-ul, acesta este obiectivul principal, apoi acolo ne vom bate sus” a mai spus albanezul.

”Aceste meciuri ne fac să ne simțim fotbaliști”

Pentru medieșeni, șansa de a juca pe ”Municipal” în condiții de Superliga reprezintă o motivație suplimentară. Cum se știe, în ciuda demersurilor conducerii clubului, echipa medieșeană nu are acces pe Stadionul ”Gaz Metan” și se antrenează și joacă pe ”8 Mai”.

”Stadionul Gaz Metan e chiar lângă noi, nu îl putem folosi, doar ne uităm, jucăm în spate, dar meciurile cum va fi cel de pe Municipal te fac să te simți cu adevărat fotbalist. Va conta mult că vom juca în nocturnă, pe un gazon foarte bun, un stadion foarte frumos, va fi un meci foarte spectaculos” a mai spus atacantul.

Foto: ACS Mediaș 2022

Llullaku este convins că el și colegii săi nu vor mai porni ezitant și acest meci, așa cum s-a întâmplat deseori în acest sezon, spre nemulțumirea antrenorului Cosmin Vâtcă. ”În fiecare zi, noi și staff-ul încercăm să îmbunătățim ce am greșit meciul trecut, avem patru victorii consecutive, băieții sunt foarte serioși, odată ce muncești, rezultatele vin de la sine. Una din problemele noastre este că începem meciurile mai timid, dar nu cred că va mai fi cazul vineri, când motivarea va fi una total diferită și sunt convins că vom da 100% din start” a mai spus albanezul.

Azdren Llullaku a dat probe la Mediaș în 2012, când l-a impresionat pe Cristi Pustai și a apoi a confirmat, jucând la Gaz Metan timp de cinci stagiuni. Cu 16 goluri, el a fost golgheterul SuperLigii în sezonul 2016/2017.