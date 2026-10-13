Sibiul ar putea găzdui o paradă militară de Ziua Națională a României. Garnizoana Sibiu a solicitat aprobarea Ministerului Apărării Naționale pentru organizarea evenimentului pe bulevardul Corneliu Coposu, însă un răspuns oficial nu a fost primit până în acest moment.

Reprezentanții Prefecturii Sibiu au transmis că au fost făcuți pașii necesari pentru organizarea manifestărilor dedicate zilei de 1 Decembrie, iar o primă ședință de lucru a avut deja loc.

Ceremonialul militar și religios este programat să se desfășoare la Consiliul Dirigent și va fi organizat în colaborare cu Garnizoana Sibiu. „Prefectura a făcut toate demersurile. A fost și o primă ședință. Se va ține la Consiliul Dirigent ceremonialul militar-religios, organizat în colaborare cu Garnizoana Sibiu. Parada militară va fi sigur la București și la Alba Iulia, iar Garnizoana Sibiu a solicitat Ministerului Apărării Naționale aprobarea pentru a organiza o paradă militară pe bulevardul Coposu în Sibiu, însă încă nu a primit un răspuns până acum”, au transmis reprezentanții Prefecturii Sibiu.

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Decizia finală privind parada militară de la Sibiu este așteptată din partea Ministerului Apărării Naționale. Până la primirea unui răspuns, organizarea paradei pe bulevardul Corneliu Coposu rămâne incertă.

Reamintim că parada militară de 1 Decembrie a lipsit de la Sibiu în mai mulți ani, pe fondul restricțiilor din pandemie și al lipsei fondurilor. În 2023, evenimentul a revenit pe bulevardul Corneliu Coposu, unde au defilat sute de militari și reprezentanți ai structurilor de ordine publică, alături de tehnică militară și autospeciale. În 2024 și 2025, însă, parada nu a mai fost organizată, programul manifestărilor fiind axat pe ceremonii de depunere de coroane și alte evenimente dedicate Zilei Naționale.

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