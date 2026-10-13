Aproape jumătate dintre elevii din județul Sibiu nu consumă cornul din programul „Lapte, corn și fructe”, iar peste 60% refuză iaurtul, potrivit unei consultări la care au răspuns 9.622 de elevi, părinți și profesori. Rezultatele au fost prezentate marți de președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Cîmpean spune că demersul a pornit în martie, când părinții din Sibiu au semnalat nemulțumiri legate de program. Consiliul Județean a organizat o dezbatere cu părinții, furnizorii și instituțiile responsabile, apoi a consultat elevii, părinții și profesorii.

Ce arată consultarea

Potrivit președintei Consiliului Județean, programul este apreciat, dar are nevoie de îmbunătățiri. Cifrele prezentate:

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86% dintre părinți susțin Programul pentru școli;

aproape jumătate dintre elevi nu consumă cornul;

peste 60% refuză iaurtul;

peste 70% dintre elevi și părinți își doresc fructe mai diversificate.

„Ce rost are să oferim copiilor produse pe care nu le consumă? Cum putem reduce risipa alimentară, crește calitatea produselor și folosi mai eficient banii publici?”, sunt întrebările de la care a pornit consultarea, potrivit Danielei Cîmpean.

Ce propune Consiliul Județean

Împreună cu reprezentanții părinților, Consiliul Județean a elaborat un ghid practic pentru școli, care clarifică responsabilitățile privind recepția, depozitarea și distribuirea produselor. Instituția a transmis apoi Guvernului, Ministerului Agriculturii și APIA propuneri de modificare a legislației:

diversificarea produselor;

îmbunătățirea rețetelor;

actualizarea sumelor alocate;

condiții mai bune de livrare și depozitare;

digitalizarea monitorizării programului.

Cîmpean spune că a primit un prim semnal pozitiv: Ministerul Agriculturii a preluat propunerea privind dezvoltarea unui modul de monitorizare.

Dezbaterea de la Bruxelles

Președinta Consiliului Județean amintește că marți, în Comitetul European al Regiunilor, a avut loc dezbaterea privind viitorul Programului european pentru școli. Avizul privind modificarea regulamentului european pune accent, potrivit ei, pe alimentația sănătoasă, calitatea nutrițională, fructele și legumele proaspete și de sezon, lanțurile scurte de aprovizionare, flexibilitate și rezultate, nu doar pe distribuirea produselor.

Daniela Cîmpean precizează că Consiliul Județean nu poate schimba singur regulile programului: produsele eligibile, sumele alocate și condițiile de distribuire sunt stabilite prin legislația națională, iar modificările europene sunt încă în proces legislativ. „Deciziile nu ne aparțin, dar ne-am asumat responsabilitatea de a contribui la fundamentarea lor”, a scris ea.

Pentru anul școlar acesta, în județul Sibiu sunt contractate lactate, mere și produse de panificație de peste 15 milioane de lei.