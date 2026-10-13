Fotografie generată cu Inteligența Artificială

Pe scurt:

Un localnic de 19 ani a fost oprit de polițiști pe strada Deventer și s-a dovedit că nu avea permis. Cazul este anchetat penal.

Un tânăr de 19 ani din Sibiu a fost prins la volan fără permis, pe strada Deventer, în seara de luni, 12 octombrie 2026.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în jurul orei 23:20, când polițiștii rutieri din municipiu au oprit pentru control un autoturism condus de tânăr.

La volan se afla un localnic de 19 ani iar în urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acest caz se adaugă altor situații similare semnalate în ultima perioadă în județul Sibiu. De exemplu, în urmă cu o săptămână, un tânăr din Tulcea a fost prins fără permis la volan în Cisnădie, iar polițiștii au deschis și atunci un dosar penal.

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