Pe scurt: Un localnic de 19 ani a fost oprit de polițiști pe strada Deventer și s-a dovedit că nu avea permis. Cazul este anchetat penal.

Un tânăr de 19 ani din Sibiu a fost prins la volan fără permis, pe strada Deventer, în seara de luni, 12 octombrie 2026.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în jurul orei 23:20, când polițiștii rutieri din municipiu au oprit pentru control un autoturism condus de tânăr.

La volan se afla un localnic de 19 ani iar în urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

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Acest caz se adaugă altor situații similare semnalate în ultima perioadă în județul Sibiu. De exemplu, în urmă cu o săptămână, un tânăr din Tulcea a fost prins fără permis la volan în Cisnădie, iar polițiștii au deschis și atunci un dosar penal.