După un an de judecată, FIFA a anunțat pe siteul oficial decizia în cazul transferului lui Ianis Stoica de la FC Hermannstadt la Amadora.

FC Hermannstadt l-a vândut vara trecută pe Ianis Stoica în Portugalia, la Estrela Amadora, dar nu a primit niciun euro, în ciuda acțiunii intentată la FIFA.

Conform FIFA, suma de transfer a fost de 1.15 milioane de euro, plătibilă în trei tranșe, după cum urmează: 300 de mii de euro până la 30.08.2025, 500 de mii de euro până la 30.01.2026 și 350 de mii de euro până la 30.07.2026.

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Portughezii nu au achitat însă niciun ban, iar FC Hermannstadt a ajuns la faliment după retrogradarea în Liga 2.

Forul mondial recunoaște datoria portughezilor de la Estrela pentru sibieni, cu mențiunea că din prima tranșă, doar 285 de mii de euro revin clubului FC Hermannstadt. Restul de 15 mii de euro, sunt considerați contribuția de solidaritate de 5%, destinată cluburilor la care jucătorul a fost legitimat între 12 și 23 de ani, potrivit regulamentelor internaționale. În plus, lusitanii trebuie să achite o dobândă de 5 la sută pe an.

Chiar dacă FC Hermannstadt este în faliment, clubul Amadora este obligat să plătească suma, care va fi împărțită la masa credală. Tabelul definitiv actualizat al AFC Hermannstadt cuprinde creanțe totale de aproximativ 5,6 milioane de euro. Creanța de 14,21 milioane de lei (aproximativ 2,8 milioane de euro) solicitată de Primăria Sibiu nu figurează în tabel.

Printre creditori se numără foștii acționari ai clubului și firmele acestora: Claudiu Bucur Rotar, alături de Naturdiro SRL și Naturstore SRL, respectiv Ștefan Mihai Băcilă, alături de Terra Building SRL și Asterra Con SRL.

Clubul portughez Estrela Amadora a fost preluat de curând de un consorțiu din care fac parte și foștii internaționali germani Thomas Muller și Mats Hummels și are interdicție la transferuri din 24 septembrie 2026.