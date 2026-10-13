Pe scurt: Un tânăr a fost reținut la Nădlac după ce a fost descoperit cu peste 7 kilograme de canabis aduse din Spania. DIICOT cere arestarea lui pentru trafic de droguri.

Un tânăr de 21 de ani a fost prins în flagrant la intrarea în România, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, în timp ce transporta peste 7 kilograme de canabis.

Potrivit Mediafax, anchetatorii susțin că drogurile erau destinate comercializării pe teritoriul țării.

Conform informațiilor furnizate de DIICOT, tânărul călătorea luni, 12 octombrie 2026, cu un autocar pe ruta Spania-România. În bagajele sale au fost descoperite peste 7 kilograme de canabis, droguri considerate de risc, pe care le-ar fi introdus ilegal în țară pentru a le vinde.

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Marți, 13 octombrie 2026, procurorii DIICOT l-au reținut pe tânăr și au început cercetările pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Capturile de canabis la frontieră sau pe teritoriul României au crescut în ultima perioadă, după cum arată și alte cazuri, precum captura uriașă de droguri pe autostradă din iunie 2026, când au fost găsite 26 de kilograme de canabis și 4 kilograme de cocaină într-o mașină.

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▶ Vezi pagina acestui video: Flagrant la frontieră: tânăr prins cu peste 7 kilograme de canabis — VIDEO