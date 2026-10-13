Pe scurt: Florin Salam spune că a întrerupt un concert din cauza unei posibile otrăviri. Artistul urmează tratament și a povestit experiența pe rețelele sociale.

Florin Salam a povestit pe rețelele sociale că a trecut printr-un episod grav de sănătate după un concert susținut recent în București, fiind nevoit să întrerupă spectacolul înainte de final. Potrivit Adevarul, artistul a relatat că, în timpul evenimentului, a început să se simtă rău și a acuzat dureri intense în mai multe zone ale corpului. Deși a încercat să continue reprezentația, starea sa s-a deteriorat rapid, ceea ce l-a determinat să oprească show-ul și să solicite ajutor medical.

Ulterior, Florin Salam a apărut într-o transmisiune live pe TikTok, unde a afirmat că a fost transportat de urgență la spital. Artistul a spus că investigațiile medicale efectuate ar fi indicat prezența unei substanțe care i-ar fi provocat problemele de sănătate. „Am fost la spital și mi-a luat toate analizele, ai înțeles? Mi-a spus că asta… ori în mâncare, ori în apă mi-a pus o substanță greu de…”, a declarat manelistul.

Florin Salam a mai spus că avea suspiciuni de mai mult timp că i s-ar putea întâmpla un astfel de incident: „Eu simțeam asta de mai demult, că spuneam eu (…) Nu se poate așa ceva”. Artistul a povestit că era pe scenă când i s-au adus apele: „Eram la cântare, eram la cântare și îmi aduc apele pe scenă”.

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Cântărețul a precizat că urmează un tratament pentru o perioadă de aproximativ o lună, fără să ofere detalii suplimentare despre diagnostic sau despre substanța despre care susține că i-ar fi fost pusă în mâncare sau băutură.

În urmă cu aproximativ două luni, Florin Salam a întârziat ore întregi la un concert din Sibiu, organizatorii declarând atunci că nu îl vor mai invita la evenimentele lor.