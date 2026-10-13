Pe scurt: România pregătește supertuneluri pe autostrăzi, cu galerii de aproape 3 kilometri. Vezi unde se află cele mai complexe lucrări și când ar putea fi deschise.

Peste 26 de kilometri de tuneluri sunt în construcție sau în faza de proiectare pe viitoarele autostrăzi din România, potrivit Adevarul.

Șase dintre aceste tuneluri vor depăși 1,3 kilometri lungime, iar cel mai mare, proiectat pe Autostrada Transilvania (A3), va avea galerii de aproape trei kilometri fiecare.

Până în prezent, România a construit aproape 1.500 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, însă proiectele cele mai dificile abia încep. Tunelurile sunt printre cele mai complexe lucrări de infrastructură rutieră.

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Din 2013, singurul tunel rutier traversat de o autostradă este Tunelul Săcel (340 de metri) pe A1, între Sibiu și Sebeș. Acestuia i se adaugă trei ecoducte pe A1, între Deva și Lugoj, cu o lungime totală de aproximativ 300 de metri, construite pentru trecerea animalelor sălbatice între Munții Apuseni și Munții Poiana Ruscă.

Super-tuneluri pe A1, A3 și A8: Momaia, Holdea, Meseș și galeriile de pe Valea Oltului

Cel mai aproape de inaugurare este tunelul Momaia (1,35 kilometri) pe A1 Sibiu–Pitești, așteptat să fie deschis în 2026. Alte tuneluri de mari dimensiuni sunt în construcție sau proiectare pe A1 Lugoj–Deva, în zona Margina–Holdea (aproape 1,98 kilometri), pe A1 Sibiu–Pitești la Poiana (1,78 kilometri) și Câineni (circa 1,53 kilometri), pe A3 prin Munții Meseș (2,89 kilometri) și pe A8, în zona Iași–Ungheni (aproximativ 1,76 kilometri).

Pe Valea Oltului, între Boița și Cornetu, vor fi construite șapte tuneluri pe A1 Sibiu–Pitești, cu o lungime totală de aproximativ cinci kilometri. Pe sectorul Margina–Holdea al A1 Lugoj–Deva este prevăzut un tunel mai scurt.

Pe Autostrada Unirii (A8) sunt proiectate cel puțin 44 de tuneluri, dintre care 42 în zona montană dintre Ditrău și Leghin, însumând circa 10,4 kilometri. Alte două tuneluri sunt prevăzute pe sectorul estic, între Iași și Ungheni, cel mai lung urmând să aibă 1,76 kilometri.

Tunelurile de pe A1 vor avea o lungime totală de aproximativ 10,5 kilometri, la care se adaugă tunelul Meseș (2,89 kilometri) pe A3 și tunelurile de pe A8, care vor însuma cel puțin 13,3 kilometri. În total, pe cele trei autostrăzi sunt prevăzuți peste 26,5 kilometri de tuneluri, fără a calcula separat galeriile pentru fiecare sens de mers.

O harta actualizată a autostrăzilor arată stadiul lucrărilor la nivel național.

Tunelul Momaia, aproape finalizat pe A1 Sibiu–Pitești, secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș

Tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, este construit pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), între Tigveni și Curtea de Argeș, pe un tronson de 9,86 kilometri care traversează relieful deluros dintre văile Topologului și Argeșului. Tunelul are două galerii paralele, „Alina” și „Daniela”, câte una pentru fiecare sens de circulație.

La mijlocul lunii septembrie 2026, lucrările pe secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș ajunseseră la un stadiu fizic de 99%, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat la 17 septembrie 2026 că lucrările de drum pe cei 9,86 km ai acestei secțiuni, realizate de antreprenorul austriac PORR, sunt finalizate, iar deschiderea circulației depinde de testele de siguranță ale tunelului Momaia.

Tunelul este practic finalizat, dar înainte de inaugurare trebuie verificate sistemele de monitorizare, supraveghere și intervenție. Tunelul dispune de camere inteligente care pot identifica obiecte pe carosabil și pot comanda închiderea unei benzi sau a galeriei.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, împreună cu reprezentanții ISU, urma să aibă loc un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție. Pentru siguranța circulației, viteza în tunel va fi limitată la maximum 80 km/h.

La începutul lunii octombrie 2026, proiectul se afla în etapa testelor și a pregătirilor pentru recepție, iar punerea în circulație era așteptată în această toamnă, cu condiția finalizării cu succes a verificărilor de siguranță. Termenul contractual pentru finalizarea secțiunii este februarie 2027.

Odată deschis traficul pe acest tronson, șoferii vor putea circula continuu pe autostradă dinspre Pitești până la Tigveni. În total, aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești vor fi deschiși circulației, însă traversarea completă a Carpaților va depinde de finalizarea secțiunilor montane dintre Boița și Tigveni, respectiv secțiunile 2 și 3 ale A1.

Tunelul Holdea, cel mai lung tunel de autostradă construit până acum în România, a ajuns în septembrie 2026 la finalul etapei de excavare, după doi ani de lucrări aproape fără întrerupere.