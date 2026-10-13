Fără victorie în duelurile directe cu ACS Mediaș 2022, Inter Sibiu își propune să spargă gheața vineri, în meciul programat pe ”Municipal”.

ACS Mediaș 2022 a câștigat toate cele șase jocuri oficiale cu Inter Sibiu, de la înființarea celor două cluburi. Echipa de pe malul Târnavei Mari a dominat duelul încă din sezonul 2022-2023, când a bătut de două ori pe Inter, la județ. Apoi, cele două echipe sibiene s-au înfruntat de trei ori în sezonul trecut din Liga 3, iar medieșenii au câștigat de fiecare dată. În fine, ultimul duel direct s-a consemnat în vară, în Cupa României, când Mediașul s-a impus cu 2-0.

Venită după înfrângerea de la Brașov, Inter speră să spargă vineri gheața contra Mediașului și să revină pe loc de play-off. De această dată, Inter are un lot solid, iar meciul de vineri este deschis oricărui rezultat.

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”Meciul cu ACS Mediaș este unul foarte important, ca orice meci de acasă, o partidă de de campionat cu 3 puncte puse în joc. Inter nu a câștigat până acum cu Mediaș. De când s-a înființat, ACS Mediaș a fost cu un pas înaintea Interului, a ajuns și mai repede în Liga 3. De data aceasta, sperăm să stricăm tradiția și să câștigăm noi” a anunțat Mihai Ianc, antrenorul lui Inter Sibiu.

”Să învățăm să câștigăm acasă”

Tehnicianul sibienilor așteaptă o reacție pozitivă a echipei sale după înfrângerea cu Corona din etapa precedentă. ”Am pierdut pe terenul liderului, după orice meci cedat poate apărea pe undeva și o lipsă de încredere, mai ales la o echipă tânără, dar eu sunt optimist. Am mai pierdut meciuri și ulterior am avut reacție bună. E un campionat frumos, foarte strâns în partea lui superioară, jucăm pe Municipal și trebuie să învățăm să câștigăm acasă, acesta este primul pas al unei echipe de la tinerețe spre maturitate” a spus antrenorul principal al lui Inter, care se sfătuiește în ultima vreme și cu experimentatul Mircea Rednic.

”Jucătorii să își recapete încrederea”

Mihai Ianc și staff-ul său vrea ca echipa sa să abordeze vineri meciul cu medieșenii cu mult elan. ”O să facem, eu și stafful meu, tot ce se poate ca jucătorii să își recapete încrederea, să avem elan și să abordăm partida exact așa cum ne dorim. Nu m-ar mulțumi un egal, vrem să câștigăm acasă și să creștem în viitor din acest punct de vedere. Vineri va veni probabil multă lume, atât de la Sibiu cât și de la Mediaș, va fi un meci atractiv pentru județ” a anunțat Mihai Ianc pentru Ora de Sibiu.

Sibienii au jucat în acest sezon doar trei meciuri pe ”Municipal” și cinci în deplasare. ”Dacă privim realist suntem pe +6 la adevăr, am avut mai multe meciuri în deplasare, iar în retur vom avea avea calupuri de jocuri acasă. În partea superioară a clasamentului, lucrurile se pot mișca oricând, orice meci te poate duce în sus sau în jos” a anunțat Ianc.

”Am lucrat cu 14 jucători de la Mediaș”

Actualul antrenor al sibienilor a pregătit pe Mediaș în sezonul 2023-2024 și a ocupat un onorabil loc 3 în play-off-ul Ligii 3. Din iarna trecută, Mihai Ianc a semnat cu Inter.

”Am antrenat la Mediaș, sunt acolo 14 jucători cu care am lucrat, nu pot fi indiferent din punct de vedere uman, dar eu sunt profesionist și apăr culorile clubului, dau totul pentru Inter. Știm Mediașul la fel de bine cum ne cunosc și ei, au avut un start de sezon mai dificil, acum vin după o serie pozitivă, dar campionatul e abia în prima sa treime, mai e mult de jucat” a mai declarat Mihai Ianc.