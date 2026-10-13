Pe scurt: 17 firme și asocieri vor să construiască nodul rutier Cugir, care va lega orașul de Autostrada A1. Proiectul promite avantaje pentru companiile locale.

Licitația pentru proiectarea și execuția nodului rutier Cugir, care va asigura legătura directă a orașului cu Autostrada A1, a atras un interes fără precedent. Potrivit Mediafax, 17 companii și asocieri au depus oferte pentru acest contract, reprezentând cel mai mare număr de participanți la o licitație de infrastructură rutieră din ultimii ani.

Contractul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, prevede o perioadă de șase luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuția lucrărilor, după semnarea contractului cu firma câștigătoare. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a subliniat importanța acestui proiect, menționând că „o conexiune directă la autostradă poate însemna un avantaj major pentru companiile din zonă, pentru atragerea de noi investiții și pentru dezvoltarea capacităților industriale”.

Nodul rutier va realiza descărcarea din Autostrada A1 în DJ 704 și va fi amplasat la sud de localitatea Șibot, la kilometrul 328+250 al autostrăzii, a precizat directorul CNAIR, Cristian Pistol. Acest punct de acces este considerat strategic pentru dezvoltarea economică a zonei Cugir, facilitând transportul și accesul rapid la rețeaua de autostrăzi.

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Lista ofertanților cuprinde atât companii românești, cât și asocieri cu firme internaționale. Printre acestea se numără: Asocierea ANTREPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI A R L CLUJ SA (lider) – STRABAG SRL, Asocierea BIRENDRA S.R.L. (lider) – CITADIN PREST S.A., BOG’ART SRL, Asocierea CON-A OPERATIONS (lider) – CADSIL SRL, Asocierea CONCELEX (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL, Asocierea DIFERIT AG SRL (lider) – VIAROM CONSTRUCT SRL, Asocierea DRUM ASFALT (lider) – DACIA FABER S.R.L. – D P CONSULT, Asocierea DRUMURI ȘI PODURI BANAT S.R.L. (lider) – SC EVO LINE CREATION SRL, Asocierea ELECTROGRUP SRL (lider) – FLOREA GRUP SRL – ROADS DESIGN SRL, Asocierea ELIS PAVAJE SRL (lider) – AUSTAL SRL – DIFFERENT ACTION SRL – TRAIECTORIA DREAPTA SRL, GEIGER TRANSILVANIA SRL, PORR CONSTRUCT SRL, Asocierea PRENIS SRL (lider) – EXPLAN SRL – CML.RO SRL, Asocierea FREYROM S.A. (lider) – PROCONS GROUP S.R.L., RETTER Projectmanagement SRL, Asocierea TERRA BUILDING S.R.L. (lider) – ARTERA BLUE SRL – EVROPEISKI PATISHTA, Asocierea UNITIP GLOBAL SRL (lider) – INFRA EXPERT AD.

După desemnarea câștigătorului, constructorul va avea la dispoziție șase luni pentru a realiza proiectarea tehnică a nodului rutier, urmate de 12 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor. Finanțarea integrală a proiectului va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile, ceea ce permite implementarea fără presiuni suplimentare asupra bugetului de stat.

Oficialii din Ministerul Transporturilor consideră că acest proiect va contribui semnificativ la creșterea atractivității zonei pentru investitori și la dezvoltarea infrastructurii locale. Noul nod rutier este așteptat să faciliteze transportul de mărfuri și persoane, să reducă timpii de deplasare și să stimuleze economia locală.