Sibienii sunt invitați sâmbătă, 17 octombrie, la cea de-a doua ediție a „Maratonului Resuscitării”, un eveniment dedicat învățării și exersării tehnicilor de prim ajutor.

Activitățile vor avea loc la Shopping City Sibiu, între orele 11:00 și 21:00, iar participarea este gratuită și nu necesită înscriere prealabilă.

Evenimentul este organizat de Fundația pentru SMURD, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu și cu sprijinul UPU-SMURD Sibiu și al Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu.

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Scopul evenimentului este de a le oferi participanților cunoștințele și deprinderile necesare pentru a interveni corect într-o situație de urgență, în special atunci când este nevoie de acordarea primului ajutor medical.

Peste 80 de medici, paramedici și voluntari vor instrui participanții

Peste 80 de medici, paramedici, asistenți medicali, studenți la medicină și voluntari SMURD vor fi implicați în activitățile de instruire. Acestea vor fi organizate în peste 20 de stații practice.

Sesiunile vor dura aproximativ 20 de minute și se vor relua pe tot parcursul zilei, astfel încât participanții să poată lua parte la ele în funcție de timpul disponibil.

Sub îndrumarea instructorilor, sibienii vor putea învăța cum să recunoască un stop cardio-respirator, cum să apeleze corect numărul unic de urgență 112 și cum să efectueze manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor specializate.

Participanții vor putea exersa și folosirea defibrilatorului extern automat, precum și tehnicile de dezobstrucție a căilor aeriene la adult și sugar.

Programul include și informații despre pregătirea pentru situații de dezastru, prin prezentarea kitului de supraviețuire, dar și despre aplicația mobilă HelpSibiu, dezvoltată la nivelul județului Sibiu.

Demonstrații Salvamont și ISU Sibiu

Pe parcursul zilei sunt programate și două exerciții demonstrative.

La ora 14:30, salvamontiștii sibieni vor prezenta un exercițiu de evacuare a unei victime blocate pe acoperișul centrului comercial.

La ora 16:30, pompierii ISU Sibiu vor desfășura un exercițiu de descarcerare a unei victime în urma unui accident rutier.

Prima ediție a „Maratonului Resuscitării”, organizată la Sibiu în septembrie 2024, a dus la instruirea a peste 1.100 de persoane.

Organizatorii subliniază că primele minute sunt esențiale într-o situație de urgență, iar cunoașterea manevrelor de resuscitare poate face diferența până la sosirea echipajelor medicale.

Participarea la eveniment este gratuită, nu necesită înscriere prealabilă și este deschisă tuturor, indiferent de vârstă sau de experiența în acordarea primului ajutor.