Mașina de gunoi de la Soma, blocată în noroi la Prislop. „Era să se răstoarne peste o casă” / foto

Drumurile neasfaltate din satul Prislop, comuna Rășinari, continuă să le dea bătăi de cap localnicilor. După fiecare ploaie, străzile devin aproape impracticabile, iar vehiculele riscă să rămână blocate în noroi. În octombrie, prima victimă a drumurilor desfundate a fost chiar mașina de gunoi de la Soma, care a avut nevoie de ajutorul altor utilaje pentru a-și putea continua deplasarea.

O masină de gunoi de la Soma a rămas blocată în noroi, luni dimineața, pe strada principală din Prislop. Nu este prima dată când o mașină rămâne blocată în satul Prislop din cauza drumului impracticabil. „Mașina de gunoi a rămas blocată în noroi, pe strada Prislop. A venit taf-ul și a scos-o. Era să se răstoarne pe casă”, a povestit un locuitor.

Problemele persistă de mai multe luni, iar localnicii se plâng de starea drumurilor încă din luna martie, când ploile au transformat străzile în adevărate capcane pentru șoferi. Situația a continuat și în 2026, fără ca străzile să fie asfaltate până în prezent.

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Nemulțumirile oamenilor nu sunt noi. În octombrie 2025, locuitorii din Prislop reclamau că abia mai pot ieși din propriile curți din cauza stării drumurilor. DETALII AICI

Asfaltarea, condiționată de finalizarea lucrărilor la canalizare

În sat au fost introduse conductele pentru canalizare, însă asfaltarea străzilor este programată să înceapă după finalizarea completă a lucrărilor, inclusiv a branșamentelor gospodăriilor la rețea.

Primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, explica în luna martie, pentru Ora de Sibiu, că lucrările de asfaltare nu pot începe înainte de finalizarea branșamentelor la canalizare. Între timp, administrația locală a intervenit cu material pentru îmbunătățirea stării drumului, însă ploile au limitat eficiența acestor măsuri.

„În principiu, mai avem de făcut partea de branșamente pentru a finaliza partea cu canalizarea. Referitor la drum, am pus material, dar din cauza ploii nu prea ajută. Oamenii trebuiau să ne anunțe când s-a lăsat pământul pentru a pune material cât timp drumul era uscat. Din cauza ploii nu putem face lucrări mari. Trebuie mai întâi să realizăm branșamentele la proprietari”, a declarat primarul Bogdan Bucur.

Până la finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare și începerea asfaltării, locuitorii din Prislop rămân nevoiți să se confrunte cu drumuri greu practicabile, mai ales în perioadele cu precipitații.