„Ne-am trezit cu Poliția pe teren”: afaceristul sibian Jürgen Faff povestește cum s-a blocat unul dintre proiectele sale fotovoltaice / video

Jürgen Faff respinge acuzațiile apărute în legătură cu proiectele fotovoltaice în care a fost implicat și spune că situația unuia dintre parcurile rămase nefuncționale este mult mai complicată. Omul de afaceri susține că proiectul a fost blocat mai întâi de o dispută juridică privind terenul, iar ulterior de probleme legate de racordarea la rețeaua electrică. „Investiția este și acum acolo”, spune Faff.

Jürgen Faff a fost implicat în urmă cu mai bine de un deceniu în mai multe investiții în energie fotovoltaică.

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În interviul acordat Ora de Sibiu, acesta spune că a dezvoltat atât proiecte mari, cât și investiții mai mici, unele finanțate din fonduri europene.

„Acum peste zece ani am făcut multe parcuri fotovoltaice și am avut și cel mai mare parc fotovoltaic din România și multe mici, finanțate cu fonduri europene. Multe mici le-am preluat. Erau niște proiecte care stăteau pe loc”, spune Faff.

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„Ne-am trezit cu Poliția pe teren”

Omul de afaceri a explicat pe larg situația unuia dintre proiectele care nu au ajuns să funcționeze conform planului.

Faff spune că lucrările începuseră atunci când a apărut un conflict privind dreptul asupra terenului.

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„Noi am început acolo să implementăm și ne-am trezit cu Poliția pe teren: «Stați puțin, trebuie să vă opriți, că avem o problemă». Și am întrebat: ce problemă avem? Că construiți pe alt teren”, povestește Faff.

Potrivit acestuia, terenul fusese concesionat de primărie pentru proiect, însă a apărut o dispută privind apartenența sa la fondul forestier.

„S-a certat primăria cu fondul forestier, cu terenul, și noi eram în mijloc”, spune antreprenorul.

Faff afirmă că investiția a rămas blocată până la soluționarea litigiului.

„Am așteptat un an, un an și ceva până s-a terminat acest proces. A câștigat primăria și puteam să construim mai departe”, spune acesta.

Sursa foto: Gândul

Au urmat problemele de racordare

Potrivit lui Faff, după rezolvarea disputei privind terenul a apărut o altă problemă, de această dată legată de conectarea parcului la rețeaua electrică.

„Mai era o problemă cu operatorul de rețea. Când am preluat acest proiect, trebuia să plătim, pe baza ATR-ului, o anumită sumă ca să întărească rețeaua. Am plătit această taxă”, spune omul de afaceri.

Faff susține că lucrările necesare în rețea nu ar fi fost realizate la timp.

„Noi eram gata și am vrut să injectăm și nu puteam, pentru că nu era finalizată investiția”, spune acesta.

Aceasta este versiunea lui Jürgen Faff asupra blocajului. Stabilirea responsabilităților pentru întârzieri presupune analizarea documentelor și a pozițiilor tuturor părților implicate.

„Investiția este și acum acolo”

Faff respinge însă ideea că banii investiți nu s-ar regăsi într-un proiect fizic.

„Investiția este și acum acolo”, spune acesta.

Proiectul nu a ajuns însă să funcționeze comercial conform obiectivului inițial.

În anii următori, societatea care deținea investiția a ajuns în dificultate financiară, iar activele proiectului au fost scoase la vânzare în cadrul procedurilor de insolvență și faliment.

Faff respinge acuzațiile privind firmele-paravan

În presă au fost publicate în timp mai multe acuzații privind structura societăților implicate în proiectele fotovoltaice și costurile investițiilor.

Jürgen Faff le contestă.

„Presa scrie că am dublat prețul. Sunt foarte multe firme-paravan. Eu nici nu știu ce firmă-paravan. Proprietarul acestui parc este o firmă românească. În firma românească mai este o firmă românească și aia sunt eu. Nu este niciun secret, nimic paravan”, spune Faff.

Omul de afaceri confirmă și colaborarea cu o companie chineză pentru realizarea proiectului.

„Cei care au construit este o firmă mare din China”, afirmă acesta.

Afirmațiile privind existența unor „firme-paravan” ori supraevaluarea unor lucrări sunt contestate de Faff și nu trebuie tratate drept fapte stabilite în lipsa unor concluzii oficiale sau hotărâri definitive care să le confirme.

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Face paralela cu terenul de golf

În discuția cu Ora de Sibiu, Faff compară situația parcului fotovoltaic cu cea a terenului de golf de la Cisnădie.

Nu pentru că proiectele ar avea o legătură între ele, spune acesta, ci pentru că ambele s-ar fi blocat din cauza problemelor legate de teren.

„Terenul de golf cu parcul fotovoltaic, cele două nu sunt conexe. De fapt, aproape aceeași problemă: ambele cu terenul. La terenul de golf nu mai merge mai departe din cauza terenului și la parcul fotovoltaic cam aproape același lucru”, spune Jürgen Faff.

Pentru omul de afaceri, concluzia este că investiția a existat și a fost realizată într-o proporție importantă, dar o succesiune de blocaje a împiedicat-o să ajungă la funcționarea pentru care fusese proiectată.