Pe scurt: Netflix transmite în direct toate cele 104 meciuri ale Mondialului din 2030 în Spania și Andorra. Un meci pe zi, plus meciurile Spaniei, semifinalele și finala, vor fi și în televiziunea gratuită.

Netflix a obținut drepturile exclusive de difuzare pentru Cupa Mondială din 2030 în Spania și Andorra și va transmite în direct toate cele 104 meciuri ale turneului, a anunțat marți platforma de streaming.

Netflix a obținut drepturile exclusive de difuzare în Spania și Andorra pentru Cupa Mondială din 2030. Platforma va transmite în direct toate cele 104 meciuri ale turneului, a anunțat marți. Potrivit Reuters, este pentru prima dată când Netflix transmite în Spania un turneu important de fotbal masculin între echipe naționale. Mondialul din 2026 a fost difuzat acolo de televiziunea publică RTVE. Valoarea contractului nu a fost dezvăluită.

Netflix promite acoperire completă a turneului, cu emisiuni înainte de meci, în pauză și după meci, realizate dintr-o perspectivă spaniolă, plus un rezumat zilnic al zilelor de competiție, conform comunicatului companiei, citat de agenția EFE.

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Ce se va vedea gratuit

Un meci din fiecare zi de joc va putea fi urmărit gratuit în Spania. În plus, o televiziune națională în deschis, adică fără abonament, va primi un pachet cu toate meciurile Spaniei, ambele semifinale și finala.

Postul de televiziune nu a fost numit. Netflix spune că detaliile colaborării vor fi anunțate mai târziu. Potrivit presei spaniole, legislația privind evenimentele de interes general cere ca aceste meciuri să fie accesibile și în televiziunea gratuită.

Un turneu cu trei țări gazdă

Cupa Mondială din 2030 marchează 100 de ani de la prima ediție. Turneul va fi organizat de Spania, Portugalia și Maroc, iar Argentina, Paraguay și Uruguay vor găzdui meciuri de celebrare a centenarului. Spania este campioana mondială en-titre, după ce a câștigat ediția din 2026.

Ce au spus Netflix și FIFA

Bela Bajaria, directoarea de conținut a Netflix, a spus că firma este încântată să ofere toate meciurile fanilor din Spania și Andorra, acum când Spania va fi una dintre țările gazdă. Mattias Grafström, secretarul general al FIFA, a transmis că federația internațională de fotbal se bucură să-și consolideze colaborarea cu Netflix înainte de turneul din 2030.

Netflix își extinde astfel prezența în sportul transmis în direct. Platforma deține deja drepturile din SUA și Canada pentru Cupa Mondială feminină din 2027, organizată în Brazilia, și din 2031.