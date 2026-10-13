Președintele Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate dacă premierul desemnat Luca Niculescu nu obține votul de învestitură sau renunță la mandat din lipsa unei majorități, potrivit unor surse citate de G4Media și HotNews. Informația nu a fost confirmată oficial de Administrația Prezidențială.

Ar fi o schimbare majoră de strategie la Cotroceni, după cinci luni în care șeful statului a respins scenariul alegerilor anticipate. Potrivit HotNews, Nicușor Dan ar fi stabilit un termen-limită: dacă joi, 15 octombrie, Luca Niculescu nu are sprijinul unei majorități parlamentare, vineri, 16 octombrie, ar putea fi prezentat decretul de dizolvare. Sursele citate spun că președintele nu ar mai intenționa să desemneze un alt candidat la funcția de premier.

Stirileprotv.ro scrie, citând surse apropiate președintelui, că alegerile anticipate ar putea fi declanșate cel târziu la începutul săptămânii viitoare. Pentru asta, șeful statului trebuie să se consulte cu președinții celor două Camere și cu liderii grupurilor parlamentare, apoi poate semna decretul.

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Ce spune Constituția

Dizolvarea Parlamentului este reglementată de articolul 89 din Constituție. Președintele o poate decide după consultările amintite, dacă Parlamentul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată într-un an.

Politologul Cristian Pîrvulescu a declarat pentru Adevărul că dizolvarea este „pe deplin constituțională” și că, în opinia lui, condițiile sunt deja îndeplinite. Ziarul notează însă că aceste condiții trebuie verificate separat. După dizolvare, alegerile trebuie organizate în cel mult trei luni, iar Guvernul în funcție administrează doar treburile curente. „Realist, până la un guvern cu puteri depline trec patru sau cinci luni”, a avertizat Pîrvulescu.

Negocieri în plină desfășurare

Luca Niculescu nu știe încă dacă are cele 233 de voturi necesare. El spune că are trei variante de cabinet: politic, mixt sau 100% tehnocrat, iar cea mixtă, cu miniștri PSD și tehnocrați, ar avea cele mai mari șanse, potrivit surselor din jurul său. Joi, premierul desemnat urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, iar votul de învestitură ar putea avea loc săptămâna viitoare. Despre cele trei variante de Guvern am scris pe larg.

PSD cere intrarea PNL și UDMR în coaliție, dar liberalii refuză să guverneze alături de social-democrați. Ilie Bolojan a anunțat că PNL rămâne în opoziție, nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva cabinetului Niculescu și este dispus la un acord bilateral cu premierul desemnat. Sorin Grindeanu prezintă miercuri liderilor PSD cele trei formule de guvern. AUR, PNL și USR s-au pronunțat în favoarea alegerilor anticipate, iar PSD spune că nu și le dorește, dar se pregătește pentru acest scenariu.

Un politician implicat în negocieri a declarat pentru Mediafax că mesajul de la Cotroceni poate fi și o formă de presiune: perspectiva unor alegeri i-ar putea determina pe parlamentarii care riscă să-și piardă mandatele să voteze Guvernul Niculescu.

Luca Niculescu a fost desemnat premier pe 5 octombrie, după căderea Guvernului Mureșan și după mai multe tentative eșuate de a forma un Executiv.

Surse: G4Media și HotNews (prin Mediafax), Stirileprotv.ro, Adevărul, Constituția României.