Circulația rutieră a fost oprită marți dimineață, 13 octombrie, pe DN7, în apropiere de Veștem, în zona podului CFR de la intersecția DN1 cu DN7.

Mai multe plase de siguranță montate pe versant s-au desprins, iar traficul a fost blocat pe ambele sensuri pentru efectuarea lucrărilor de consolidare.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 10:00, în apropierea localității Veștem. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, mai multe plase de siguranță s-au desprins de pe versant.

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Pentru ca acestea să poată fi consolidate în condiții de siguranță, circulația rutieră a fost oprită complet.

Blocajul s-a produs în zona podului CFR, la intersecția DN1 cu DN7, lângă Veștem. Din fericire, nu au fost înregistrate autoturisme avariate și nicio persoană nu a fost rănită.

Traficul rutier în zonă se desfășoară normal.