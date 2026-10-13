Pe scurt: Echipa de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a adus acasă cele mai noi informații despre prevenirea infecțiilor din spitale, după conferința de la Cluj-Napoca.

Reprezentanți ai Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (CPIAAM) din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au participat, în perioada 8–10 octombrie 2026, la conferința APCI 2026, desfășurată la Cluj-Napoca.

Evenimentul a fost dedicat schimbului de experiență și actualizării informațiilor privind prevenirea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM), potrivit Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Echipa spitalului a fost reprezentată de dr. Maria Hirist, medic epidemiolog, și Roxana Tatu, asistent de igienă. Cei doi au participat la sesiunile științifice dedicate celor mai noi abordări în domeniul siguranței pacienților și controlului infecțiilor din spitale.

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Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, a subliniat importanța acestui domeniu pentru orice unitate sanitară: „Supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale reprezintă elemente esențiale ale funcționării unui spital și ale asigurării siguranței pacienților. Prevenirea acestor infecții presupune vigilență permanentă, respectarea măsurilor specifice și o bună colaborare între toate categoriile de personal medical. Informarea continuă și menținerea la curent cu evoluțiile din domeniu sunt importante pentru consolidarea practicilor de prevenție și pentru creșterea calității serviciilor medicale.”

Dr. Maria Hirist a apreciat valoarea informațiilor prezentate la conferință: „Participarea la conferința APCI 2026 a reprezentat o oportunitate valoroasă de actualizare a cunoștințelor și de schimb de experiență cu specialiști din domeniul prevenirii și controlului infecțiilor. Informațiile prezentate, abordările bazate pe dovezi științifice și exemplele de bune practici sunt deosebit de utile pentru activitatea noastră, într-un context în care rezistența la antimicrobiene și prevenirea transmiterii microorganismelor în mediul spitalicesc reprezintă provocări constante. Consider că pregătirea profesională continuă este indispensabilă pentru identificarea riscurilor epidemiologice și aplicarea celor mai potrivite măsuri de prevenție.”

Potrivit reprezentanților spitalului, participarea la astfel de manifestări profesionale reflectă preocuparea specialiștilor CPIAAM pentru perfecționare continuă, acces la informații științifice actualizate și cunoașterea celor mai noi recomandări și practici în domeniul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale.

În contextul provocărilor actuale legate de rezistența la antimicrobiene, supravegherea epidemiologică și prevenirea transmiterii microorganismelor în unitățile sanitare, informarea permanentă și colaborarea între profesioniști sunt esențiale pentru menținerea unor standarde ridicate de siguranță și calitate a îngrijirilor medicale.

Specialiștii CPIAAM își consolidează expertiza prin implicarea în activități de informare și dezvoltare profesională, în beneficiul pacienților și al personalului medical. Grija pentru pacient presupune prevenție, informare permanentă și dorința de a evolua profesional, principii care contribuie la dezvoltarea unei culturi a siguranței în mediul spitalicesc și la îmbunătățirea continuă a practicilor medicale.