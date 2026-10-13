Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu are în evidență, de mai multe luni, situația bărbatului cu dizabilități, despre care existau indicii că nu ar fi îngrijit în mod corespunzător de mama sa. Autoritățile locale spun că analizează cazul și, dacă va fi identificat un pericol, se vor lua măsuri urgente.

Mai multe sesizări din partea comunității, care reclamau condițiile inumane în care trăiește un bărbat din Sibiu, îngrijit de mama sa, au ajuns atât la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), cât și la Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei Sibiu. Multe dintre acestea au fost transmise și redacției Ora de Sibiu în cursul ultimelor săptămâni.

Reclamațiile făceau referire la situația unui bărbat cu dizabilități din oraș, care nu ar fi îngrijit corespunzător de mama sa. Oamenii au acuzat că acesta este ținut în frig și înfometat. DGASPC a precizat, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că a fost dispusă o anchetă socială în acest caz.

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Primăria cunoaște situația familiei: „S-au evaluat eventualele situații de risc”

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu a confirmat cele transmise de DGASPC, și anume că situația este cunoscută autorităților, fiind făcute deja vizite familiei respective.

„Situația familiei la care faceți referire este în evidența și în atenția Direcției de Asistență Socială (D.A.S.) din cadrul Primăriei Sibiu de mai multe luni, fiind sprijinită în baza nevoilor identificate și în limita legislației, a competențelor și resurselor. O echipă s-a deplasat, în mai multe rânduri, la domiciliul familiei. În cadrul acestor vizite s-a evaluat situația, inclusiv condițiile de locuire, nevoile de îngrijire și sprijin, eventualele situații de risc și resursele familiei”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Bărbatul primește indemnizație și hrană

Municipalitatea a confirmat că bărbatul și mama acestuia primesc ajutor din partea Direcției de Asistență Socială. Pe lângă indemnizație, familia primește o mese calde și pachete alimentare.

„Au fost identificate și acordate beneficiile și serviciile sociale necesare, în limitele legii, respectiv: venitul minim de incluziune acordat mamei; indemnizația cuvenită fiului acesteia pentru dizabilitatea pe care o are; ajutor alimentar prin Cantina Municipiului Sibiu: în fiecare vineri, familia primește o masă caldă și un pachet cu hrană rece pentru restul săptămânii. În plus, o dată pe lună, mai primește încă un pachet cu alimente, provenite din donațiile acordate de o fundație de profil; monitorizare și sprijin prin vizite săptămânale la domiciliu ale asistentului medical comunitar, pentru evaluare socială și medicală”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Mama, atenționată în privința postărilor publicate în mediul online

Autoritățile au luat măsuri și în privința postărilor publicate de femeie cu fiul acesteia. Aceasta a distribuit în mediul online, în repetate rânduri, imagini cu bărbatul în diferite ipostaze. „În contextul expunerii în mediul online a fiului său, în cadrul acestor intervenții a fost abordată cu doamna în cauză și necesitatea respectării dreptului acestuia la viață privată, demnitate și imagine”, au precizat reprezentanții Primăriei Sibiu.

Municipalitatea a mai adăugat că în acest caz se colaborează și cu medicul de familie, iar dacă situația o va impune, se va lua legătura și cu alte instituții, după caz.

„Precizăm că dacă pe parcursul monitorizării cazului, este identificat un pericol pentru starea sau viața persoanei cu dizabilități în cauză, se va interveni în consecință, de urgență, în funcție de natura acestuia, prin sesizarea imediată a instituțiilor competente”, a adăugat reprezentantul Primăriei Sibiu.