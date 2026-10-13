Pentru 192 de funcții de director și director adjunct din Sibiu au dat testul de marți 163 de candidați, deci cel puțin 29 de funcții rămân fără titular.

Un candidat poate ocupa o singură funcție, chiar dacă la înscriere a putut alege până la trei. Așa că, oricum s-ar împărți opțiunile și chiar dacă toți ar trece toate probele, cel puțin 29 de funcții din județ nu pot fi ocupate prin acest concurs. Cifra poate crește, pentru că testul de marți este eliminatoriu: sub nota 6, candidatul iese din concurs.

În județ erau 173 de candidați validați, dar la Colegiul Național „Octavian Goga” au venit 163. Unul dintre ei s-a retras în timpul probei, a predat lucrarea și a ieșit din sală. Diferența era mai mică la ediția din 2021, când au fost 149 de posturi de director și 48 de director adjunct, pentru 189 de candidați, adică 197 de funcții la 189 de oameni.

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Ce au primit candidații

Ministerul Educației a publicat testul și baremul. Foaia de subiecte precizează că textele și situațiile sunt fictive și că nu e nevoie de cunoștințe de legislație, management sau metodică. Cele 20 de subiecte sunt grile cu patru variante de răspuns și un singur răspuns corect. Ele se împart astfel:

– 7 de raționament verbal, care verifică folosirea limbajului pentru a înțelege și a transmite idei;

– 7 de raționament numeric, cu informații numerice de interpretat și probleme de matematică;

– 6 de raționament logic.

Candidații au avut la dispoziție cel mult 60 de minute. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar pentru nota minimă 6 trebuie să fie corecte cel puțin 12 dintre cele 20 de grile. Nota nu intră în media finală a concursului, ci doar îl califică sau îl elimină pe candidat. Testul a fost pe hârtie. După ora 11:00, foaia de răspunsuri a fost scanată în sală, în prezența candidatului, iar platforma a notat automat. Fiecare candidat a primit o fișă martor cu răspunsurile lui, cu cele corecte și cu punctajul pe itemi. Itemii au fost pregătiți de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și de Institutul de Științele Educației, împreună cu specialiști în evaluare și psihometrie.

Subiectele propriu-zise au fost publicate de Minister, împreună cu baremul. Câteva exemple: un program de serviciu pentru cinci profesori (matematică, română, istorie, fizică, biologie), cu câte o zi de serviciu de luni până vineri, unde candidatul trebuia să afle cine e de serviciu joi; o comisie de trei profesori din șase, formată după cinci reguli; un buget de școală de 12.000 de lei, din care 40% merg la laboratoare și jumătate din rest la bibliotecă, iar candidatul calculează ce rămâne; doi profesori care corectează 162 de lucrări, în ritmuri diferite și cu start la ore diferite; regulamente inventate, de la închirierea sălii de sport la recuperarea orelor și un program de burse. La partea de limbă română au fost pleonasme și cuvinte care se confundă ușor, precum „eminent” și „iminent”. Rezultatele se afișează în aceeași zi, iar contestațiile se depun în 24 de ore de la publicare.

La nivel național, testul a fost criticat. Expertul în educație Anca Tîrcă a spus, pe baza feedbackului primit de la candidați, că subiectele au fost prea lungi pentru o oră. Foaia de răspunsuri, cu căsuțe mari, a luat timp, iar unii candidați au spus că n-au primit ciorne, deși aveau de calculat procente. Tot ei au povestit că platforma s-a blocat în mai multe centre. Edupedu nu a precizat în care.

Ce urmează

Următoarea etapă este proba scrisă din 20 octombrie, tot cu 20 de itemi și 60 de minute, pe management educațional și legislație școlară. Aici nota minimă este 7, adică 14 răspunsuri corecte. După aceea, comisiile verifică în perioada 21 octombrie – 4 noiembrie planurile manageriale ale candidaților, interviurile sunt între 12 și 27 noiembrie, iar rezultatele finale sunt programate pe 9 decembrie. Un candidat se poate înscrie pe cel mult trei opțiuni, iar noile mandate încep de la 1 ianuarie 2027.

Cine concurează în Sibiu

Potrivit listei finale a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, din 9 octombrie, în județ sunt 173 de candidați validați. În lista inițială, din 7 octombrie, patru dosare fuseseră respinse, pentru dosar incomplet, pentru planul de dezvoltare instituțională neconform (două dosare) și pentru o problemă legată de statutul de titular. Candidații sunt repartizați în 12 săli de la etajul al II-lea al Colegiului Național „Octavian Goga”, câte 14-15 în fiecare sală.

Listele publice sunt anonimizate, cu coduri în loc de nume, și nu spun pentru ce școală a optat fiecare. Nu se poate afla deci câți candidați sunt pentru fiecare unitate de învățământ. Singurele date publice sunt numărul total de candidați și lista posturilor.

Ce funcții sunt scoase la concurs

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat pe 17 august o listă cu 192 de funcții vacante de director și director adjunct, pe site-ul sbisj.ro. Unele surse vorbesc de 191 de funcții, după un tabel al Ministerului Educației, dar lista inspectoratului are 192 de poziții.

După localitate, funcțiile se împart astfel:

– municipiul Sibiu: 74 de funcții, de la grădinițe cu program prelungit și școli gimnaziale la colegii naționale și licee tehnologice. Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” are scoase la concurs și funcția de director, și pe cea de director adjunct, iar Colegiul Național „Octavian Goga” are un director și trei directori adjuncți;

– Mediaș: 18 funcții, între care Liceul Teoretic „Roth-Oberth” și Colegiul „Școala Națională de Gaz”;

– alte orașe: 28 de funcții, la Agnita (4), Avrig (5), Cisnădie (6), Copșa Mică (2), Dumbrăveni (3), Miercurea Sibiului (2), Ocna Sibiului (2), Săliște (1) și Tălmaciu (3);

– mediul rural: 66 de funcții, în școli gimnaziale și licee din comune precum Alma, Bazna, Gura Râului, Jina, Rășinari, Roșia, Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică sau Turnu Roșu;

– 6 funcții la centrele școlare de educație incluzivă din Sibiu, Dumbrăveni, Mediaș și Turnu Roșu.

Lista completă, cu fiecare unitate de învățământ și cu condițiile speciale pentru unele funcții, este în folderul de documente de pe site-ul ISJ Sibiu.

De ce sunt atâtea funcții vacante

Mai multe școli sunt conduse prin detașare. Anul trecut, aproape 90 de grădinițe, școli și licee din județ nu aveau director sau director adjunct după restructurarea rețelei școlare, iar ISJ a numit conduceri prin detașare. Lista noilor directori de atunci era în articolul despre conducerile de la „Goga” și „Economic”. La o ediție anterioară a concursului, din 2021, au fost 149 de posturi de director și 48 de director adjunct, pentru 189 de candidați, iar patruzeci dintre ei au luat sub punctajul minim.

Surse: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu (lista funcțiilor vacante și listele de candidați), Edupedu.ro, Ordinele MEC 4155/2026 și 4622/2026.