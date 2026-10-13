Pe scurt: Profesorii din Danemarca ar putea primi dreptul de a imobiliza elevii violenți, potrivit unui proiect de lege controversat. Studiile arată că violența în școli este în creștere.

Ministerul Educației din Danemarca a propus, pe 8 octombrie, un proiect de lege care ar permite profesorilor să intervină fizic în situațiile în care elevii manifestă comportamente violente sau agresive.

Potrivit adevarul.ro, inițiativa vine în contextul în care un studiu recent a evidențiat o creștere a violenței în școlile daneze.

Studiul arată o creștere a violenței și a comportamentului agresiv în școli

Conform datelor prezentate de Ministerul Educației, peste un sfert dintre profesori consideră că violența și comportamentul agresiv s-au intensificat în școli. În una din cinci clase, violența a fost îndreptată chiar împotriva cadrelor didactice.

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Violența fizică a fost raportată în 75% dintre clasele cu elevi de 6-9 ani, procentul scăzând la 59% pentru elevii de 10-12 ani și la 27% pentru cei de 13-16 ani. În 60% dintre clasele cu incidente, doar unul sau doi elevi au fost implicați. Studiul nu a identificat o legătură între etnia elevilor și nivelul violenței.

Reguli clare pentru intervenția fizică a profesorilor

Ministrul Educației, Magnus Heunicke, a declarat că profesorii trebuie să știe exact ce au voie să facă atunci când o situație escaladează.

„Niciun profesor nu ar trebui să se teamă că va primi o decizie de concediere pentru că a intervenit atunci când a fost necesar, într-o situație violentă. Este vorba despre crearea unei școli în care să existe liniște, reguli și ordine. De aceea, trebuie să existe reguli clare privind situațiile în care un profesor poate interveni fizic”, a spus Heunicke.

Ministerul precizează că intervenția fizică trebuie să fie proporțională cu gravitatea situației și să fie folosită doar după ce toate celelalte metode mai puțin intruzive au fost epuizate. Personalul școlii va putea interveni fizic asupra elevilor doar după o evaluare concretă a situației, în cazurile în care elevii se expun pe ei sau pe ceilalți unui pericol fizic sau perturbă grav desfășurarea orelor pentru ceilalți elevi.

„Intervenția fizică trebuie să aibă loc numai în situații excepționale și nu trebuie să înlocuiască niciodată grija față de elevi sau intervenția pedagogică. Măsura trebuie să fie întotdeauna proporțională cu situația și aplicată cât mai delicat și pentru o perioadă cât mai scurtă”, a transmis Ministerul Educației. Instituția subliniază că școala are responsabilitatea de a preveni astfel de situații și de a asigura un mediu educațional adecvat, cu atenție sporită pentru cazurile repetate.

Controverse și reacții din partea societății civile

Proiectul de lege a fost inițiat toamna trecută de Mattias Tesfaye, care a pledat pentru restabilirea „disciplinei” și „autorității” în școli și a criticat părinții care nu își educă în mod corespunzător copiii. Inițiativa a generat controverse, peste 500 de experți în educație și organizații neguvernamentale semnând un articol de opinie împotriva reformei.

Rasmus Kjeldahl, directorul Asociației Naționale pentru Drepturile Copilului, și-a exprimat îngrijorarea că „relația de încredere dintre elevi și profesorii lor se va rupe dacă profesorii se vor comporta ca niște polițiști”.