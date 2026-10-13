Proiectul apart-hotelului din centrul Sibiului primește undă verde: modificări aduse în urma reclamațiilor vecinilor

Proiectul de transformare a unei clădiri de pe strada Valea Mare într-un complex mixt cu apartamente, spații turistice și comerciale a depășit etapa consultării publice. Pentru a obține avizele necesare, dezvoltatorul a trebuit să modifice planșele urbanistice, eliminând prelungirea unei străzi și o zonă de parcare, după ce vecinii au reclamat posibila încălcare a proprietății private și blocarea căilor de acces.

În luna iunie, proiectul imobiliar propus de societatea Nucleo Center SA pentru clădirea aflată în stare de degradare de pe strada Valea Mare nr. 3, din zona centrală a Sibiului, a intrat în dezbatere publică. Conform raportului informării și consultării publicului publicat recent de Primăria Sibiu, în perioada alocată au fost înregistrate două sesizări din partea vecinilor direct afectați de investiție.

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Obiecțiile vecinilor: teama de blocare a accesului și folosirea proprietății private

Reclamațiile au vizat, în principal, modul în care a fost desenată circulația auto și pietonală pe planșele depuse la Primărie. Vecinii au semnalat că, în mod eronat, pe documentația de urbanism figura strada Pulberăriei peste un teren aflat în proprietatea lor privată (aparținând PIM S.A.). De asemenea, aceștia au solicitat clarificări ferme privind accesul auto, subliniind că traficul generat de viitorul ansamblu nu trebuie să le afecteze proprietatea sau să le limiteze căile de acces deja existente.

„Solicităm completarea documentației cu planșe de circulație și accese la o scară care să permită verificarea impactului asupra proprietăților învecinate, precum și demonstrarea faptului că accesul utilizatorilor investiției, al autovehiculelor, bicicletelor, vehiculelor de aprovizionare, intervenție și salubritate nu generează restricții, servituți de fapt, blocaje sau afectări ale accesului existent către proprietățile limitrofe. De asemenea, solicităm ca documentația să prevadă în mod expres interdicția realizării unor accese auto sau pietonale suplimentare pe alte laturi ale terenului cedat domeniului public, altele decât cele indicate prin prezenta documentație, pentru a se asigura protejarea drepturilor proprietarilor învecinați și menținerea condițiilor actuale de acces și folosință a imobilelor acestora”, se arată în sesizare.

O altă nemulțumire a fost legată de posibilitatea amenajării unor locuri de parcare exterioare, vecinii atrăgând atenția că acestea ar fi putut bloca accesul spre curtea lor interioară și spre clădirile învecinate.

Ce a modificări a făcut dezvoltatorul

În urma acestor obiecții, biroul de arhitectură care se ocupă de proiect a efectuat mai multe modificări în Planul Urbanistic de Detaliu (PUD). Conform răspunsului oficial atașat la raportul primăriei, dezvoltatorul a eliminat de pe planșe textul „Strada Pulberăriei”, precum și orice sugestie de marcaje de pe parcela aflată în proprietatea privată a vecinilor.

Totodată, pentru a clarifica problema parcărilor care ar fi putut încurca circulația, a fost ștearsă din documentație nota care indica: „Cu titlu informativ, aici exista posibilitatea amenajării de locuri de parcare auto”. Propunerea actualizată nu mai reglementează amplasarea unor parcări pe acea latură nord-vestică a parcelei, zonă care va fi cedată domeniului public.

Sursa: office.nucleocenter.ro

În ceea ce privește accesul mașinilor în incinta noului complex, proiectantul a dat asigurări că „accesul se face doar dinspre strada Turnului, din circulație publică, și nu prin curtea privată” a vecinilor. Mai exact, mașinile vor intra exclusiv din domeniul public, direct în interiorul limitei de proprietate a imobilului studiat, fără a folosi sau afecta vecinătățile.

Odată clarificate și asumate aceste modificări, documentul oficial emis de Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism arată că, în perioada de prelungire a consultării, nu au mai fost depuse alte sesizări. Prin urmare, proiectul de pe Valea Mare poate continua procedura de avizare și aprobare.

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