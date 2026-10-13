Pe scurt: Activiștii Greenpeace au adus dovezi despre tăieri masive într-o pădure din Munții Poiana Ruscă, legând lemnul de mobila Ikea. Organizația cere măsuri urgente de protecție și schimbări de politici.

Greenpeace România a organizat marți, 13 octombrie 2026, un protest pașnic în fața magazinului Ikea Pallady din București, acuzând compania suedeză de legături cu distrugerea pădurilor valoroase din Carpați.

Potrivit Greenpeace România, acțiunea a marcat lansarea investigației „Printre cioate și drujbe: Cum dispar ultimele păduri de neînlocuit ale României”, care prezintă dovezi privind tăierea la ras a unei păduri seculare din Munții Poiana Ruscă, Parcela 37, situl Natura 2000 ROSCI0219.

Activiștii au așternut un covor simbolic de rumeguș și secțiuni din trunchiuri de copaci, afișând bannere cu cereri adresate atât Ikea, cât și autorităților naționale: protejarea reală a biodiversității și stoparea exploatărilor din pădurile propuse pentru protecție strictă. Protestul a coincis cu publicarea raportului Greenpeace Nordic „The Missing Manual: What Ikea Must Do to Protect Europe’s Forests”, care critică lipsa de asumare a companiei față de țintele europene și globale de biodiversitate.

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Investigația Greenpeace România arată că pădurea seculară din Parcela 37, deși figura pe lista suprafețelor propuse pentru protecție strictă (ținta de 10% a UE), a fost complet tăiată înainte ca legea să o poată salva. Pe versanții abrupți au fost săpate drumuri de exploatare, iar albia pârâului a fost transformată în drum forestier. După exploatare, parcela a dispărut din harta suprafețelor eligibile pentru protecție strictă.

Datele oficiale de transport analizate de Greenpeace România arată că lemnul rezultat a ajuns într-un depozit intermediar care aprovizionează fabrica unui furnizor cheie al Ikea. Astfel, arborii seculari au devenit, cel mai probabil, mobilier de serie vândut în magazinele Ikea.

Valentin Sălăgeanu, Coordonator Campanii Păduri și Biodiversitate la Greenpeace România, a declarat:

„Pentru al treilea an la rând, investigațiile noastre demonstrează că Ikea este complice la distrugerea ultimelor păduri seculare din Carpați. Cazul din Rusca Montană arată dovada clară din teren: o pădure propusă pentru protecție strictă a fost tăiată la ras înainte ca legea să o salveze, iar lemnul a luat, cel mai probabil, drumul fabricilor care produc mobilier pentru Ikea. Certificarea FSC nu protejează nimic, este doar un detaliu pe hârtie.”

Greenpeace România solicită companiei Ikea să oprească imediat aprovizionarea cu lemn din suprafețele propuse pentru protecție strictă și să elimine clauza contractuală IWAY F9.3(b), care permite achiziționarea de lemn din păduri cu Valoare Ridicată de Conservare dacă acestea sunt certificate FSC.

Organizația cere și adoptarea unui plan cu ținte măsurabile pentru 2030, axat pe integritatea și sănătatea ecosistemelor, precum și susținerea publică a obiectivelor Strategiei UE privind Biodiversitatea.

În ceea ce privește autoritățile, Greenpeace România solicită Guvernului și Ministerului Mediului instituirea unui moratoriu asupra exploatărilor în toate cele 1,9 milioane de hectare cartografiate pentru protecție strictă prin proiectul PNRR. De asemenea, organizația cere publicarea deschisă a tuturor seturilor de date GIS și a hărților rezultate, pentru a garanta monitorizarea publică a celor mai valoroase ecosisteme.

Ikea a primit investigația înainte de publicare și, potrivit dreptului la replică transmis de Inter Ikea Group, compania susține că tăierile din Parcela 37 au fost autorizate legal în baza unui amenajament silvic aprobat într-o zonă Natura 2000.

Ikea respinge dovezile fotografice prezentate de Greenpeace ca fiind nereprezentative și anunță că propriii experți vor monitoriza regenerarea suprafeței alături de FSC și autoritățile locale. Compania nu a abordat însă abaterile operaționale documentate, precum eroziunea solului, utilizarea albiei râului ca drum de colectare a lemnului și lipsa arborilor de habitat și a lemnului mort.

Greenpeace România subliniază că, în loc să aplice principiul precauției și să suspende aprovizionarea din pădurile cu valoare ridicată de biodiversitate, Ikea continuă să se bazeze pe conformitatea legală și pe certificări, în timp ce degradarea pădurilor din Carpați continuă.