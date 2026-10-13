Locuitorii comunei Rășinari sunt chemați la urne duminică, 8 noiembrie 2026, pentru a se pronunța în cadrul referendumului local privind exploatările miniere pe teritoriul comunei.

Secțiile de votare vor fi deschise între orele 07:00 și 23:00, iar alegătorii vor putea răspunde cu „DA” sau „NU” la întrebarea: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”

Pentru ca referendumul să fie valabil, trebuie îndeplinite două condiții.

Prima este legată de prezența la vot, care trebuie să fie de minimum 30% dintre cetățenii înscriși pe listele electorale permanente.

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În Rășinari sunt aproximativ 4.300 de alegători, ceea ce înseamnă că la urne trebuie să se prezinte aproximativ 1.290 de persoane.

A doua condiție privește numărul voturilor valabil exprimate. Voturile „DA” și „NU”, fără cele nule, trebuie să reprezinte cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente. În cazul comunei Rășinari, pragul este de aproximativ 1.075 de voturi valabil exprimate.

Dacă prezența la vot rămâne sub 30%, referendumul nu este valabil, indiferent de rezultatul votului.

Dacă ambele condiții sunt îndeplinite, rezultatul va fi stabilit în funcție de majoritatea voturilor valabil exprimate.

Referendumul are loc în contextul dezbaterilor privind proiectele de exploatare minieră de pe raza comunei Rășinari. Autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să se informeze și să participe la vot, sub mesajul: „Fiecare prezență contează. Fiecare vot contează.”