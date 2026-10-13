Reclamațiile către furnizorii de energie electrică și gaze care conțin injurii sau nu spun clar care este problema vor fi clasate fără răspuns, iar clientul va fi doar informat, începând cu 1 ianuarie 2027. Regula face parte din procedura nouă aprobată de ANRE prin Ordinul 61/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 9 octombrie.

Ordinul înlocuiește procedura aplicată din 2015, potrivit Profit.ro. Până la sfârșitul acestui an, plângerile se gestionează după regulile actuale.

Ce se întâmplă cu reclamațiile cu injurii

Plângerile care folosesc un limbaj nepotrivit sau în care situația reclamată nu este precizată „nu necesită răspuns și se clasează, cu informarea solicitantului”, scrie Profit.ro. Clientul nu rămâne deci fără vești: află că reclamația a fost clasată. Nemulțumirea nu este interzisă, dar plângerea trebuie să arate despre ce situație concretă este vorba.

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Cum se depune plângerea

Clientul se adresează mai întâi furnizorului. Dacă nu este de acord cu răspunsul sau nu primește unul în termenul legal, poate merge la ANRE. Rămân deschise și soluționarea alternativă a litigiilor și instanța.

Plângerea se face pe un formular-tip, pe hârtie sau electronic. Poate fi trimisă scris la punctele de contact, prin telefon, e-mail, formular online sau poștă. Furnizorul trebuie să comunice numărul și data de înregistrare cel târziu în a doua zi lucrătoare de la primirea formularului completat. Dacă plângerea este întemeiată, clientul trebuie repus în drepturi, inclusiv prin restituire sau despăgubire, acolo unde este cazul.

Prevederile se aplică relației dintre clienții finali și furnizorii de energie electrică și gaze din toată țara, deci și sibienilor.

Furnizorii, notați pe culori

Ordinul introduce și Indicele de Gestionare a Plângerilor (IGP), calculat trimestrial pentru fiecare furnizor, în raport cu numărul total de clienți. Se iau în calcul plângerile primite la ANRE, cele întemeiate adresate furnizorului și cele întemeiate nerezolvate la timp. Treptele de culoare, după Profit.ro:

sub 50: roșu, foarte slab

50–60: roșu deschis, slab

60–70: galben, mediu

70–80: galben deschis, satisfăcător

80–90: verde deschis, bun

peste 90: verde, foarte bun

Culorile vor apărea în instrumentele online de comparare a ofertelor ale ANRE. Până atunci, ANRE va publica valorile IGP pentru fiecare furnizor. Profit.ro notează că articolul nu precizează ponderile finale ale indicelui. Proiectul din martie folosea alte ponderi și alte praguri de culoare, deci cifrele finale pot diferi de cele din proiect.

Președintele ANRE, George Niculescu, a descris indicele drept o modalitate prin care consumatorii pot compara comportamentul furnizorilor, nu doar prețurile. Măsura se leagă de Pachetul european privind energia cetățenilor, din martie 2026.

Proiectul indicelui a fost prezentat și de Ora de Sibiu în martie: Furnizorii de energie etichetați pe culori: ANRE propune un nou sistem bazat pe reclamații.