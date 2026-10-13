Pe scurt: Rezidențiatul 2026 vine cu peste 5.400 de locuri și posturi, majoritatea la Medicină de familie. Vezi cum sunt împărțite locurile și ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii rezidenți.

Ministerul Sănătății a anunțat că pentru concursul de Rezidențiat 2026 sunt disponibile 5.217 locuri și 266 de posturi, potrivit Edupedu.ro.

Listele cu locurile și posturile libere au fost publicate pe platforma rezidentiat.ms.ro în 6 octombrie.

Metodologia pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2026, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 5 octombrie.

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Distribuția locurilor pe centre universitare și specialități

În domeniul Medicină, sunt disponibile 4.481 de locuri, repartizate între 13 centre universitare. Cele mai multe locuri sunt la:

București Carol Davila – 1.204 locuri

Iași – 613 locuri

Timișoara – 491 locuri

Târgu Mureș – 443 locuri

Cluj-Napoca – 377 locuri

Craiova – 359 locuri

Constanța – 221 locuri

Oradea – 165 locuri

Galați – 147 locuri

București Titu Maiorescu – 139 locuri

Sibiu – 124 locuri

Brașov – 123 locuri

Arad – 75 locuri

La Medicină de familie sunt cele mai multe locuri – 645, urmate de Cardiologie (209), Anestezie și terapie intensivă (205), Medicină internă (191), Chirurgie generală (178), Pediatrie (152), Medicină de urgență (140), Obstetrică-ginecologie (132), Gastroenterologie (131), Ortopedie și traumatologie (122), Radiologie-imagistică medicală (115), Psihiatrie (112), Neurologie (107) și Boli infecțioase (106).

Specialități deficitare și curriculum nou pentru unele domenii

Concursul de Rezidențiat 2026 vizează 25 de specialități considerate deficitare, dintre care 44% sunt pentru îngrijirea copiilor. Pentru rezidenții care intră la Cardiologie, Psihiatrie, Endocrinologie și alte trei specialități, se aplică un curriculum nou începând cu seria din noiembrie 2026.

Reguli pentru rezidențiatul pe loc și pe post

Rezidenții pe loc încheie contract de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu unitatea sanitară unde au fost repartizați. Cei pe post semnează contract de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul, respectând metodologia.

Specialiștii care aleg o a doua specialitate trebuie să depună la Ministerul Sănătății un angajament de plată în 15 zile de la semnarea contractului de muncă. Taxa anuală se achită în două tranșe semestriale egale, în maximum 60 de zile de la începutul semestrului. Neplata duce la excluderea definitivă din program. Nu se poate alege un loc sau post în specialitatea în care candidatul este deja confirmat.

Pentru specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială, candidații trebuie să dețină atât diploma de medicină, cât și diploma de medicină dentară la momentul alegerii locului sau postului, conform cerințelor metodologiei.