Pe scurt: Lucrările pe Autostrada Transilvania avansează rapid: aproape 100 de kilometri noi ar putea fi deschiși circulației în 2026, inclusiv cel mai lung viaduct din România.

Constructorul a început așternerea primului strat de asfalt pe viaductul de aproximativ doi kilometri de pe sectorul Nădășelu-Zimbor al Autostrăzii Transilvania A3, acesta fiind cel mai lung viaduct de autostradă din România.

Potrivit Mediafax, autoritățile urmăresc deschiderea circulației pe acest sector până la sfârșitul anului 2026.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat marți, 13 octombrie 2026, că lucrările pe cei aproximativ 25 de kilometri executați de constructorul român au depășit un stadiu fizic de 99%. Pe celălalt contract, care include viaductele de la Mihăiești și Nădășelu, stadiul lucrărilor a trecut de 85%.

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„La Mihăiești, pe viaductul de 2 kilometri, constructorul turc a început așternerea primului strat de asfalt”, a precizat Horațiu Cosma.

Pe acest viaduct au fost finalizate turnarea plăcii de beton și montarea parapetului, iar hidroizolația este aproape gata pe una dintre căile podului. Așternerea asfaltului marchează o etapă importantă pentru finalizarea structurii.

La viaductul de la Nădășelu continuă turnarea plăcii de beton și montarea bordurilor laterale. De asemenea, a fost finalizată secțiunea construită în consolă deasupra cimitirului din localitate.

Pe sectorul executat de constructorul român, lucrările la spațiile de servicii, înierbarea taluzurilor, montarea gardurilor de protecție și finalizarea pasajelor sunt în desfășurare.

Ministerul Transporturilor își propune să deschidă circulația pe întregul sector Nădășelu–Zimbor, de aproximativ 30 de kilometri, până la sfârșitul anului 2026. Acest tronson se va adăuga sectorului Zimbor–Poarta Sălajului, de 12,24 kilometri, care a fost deschis circulației în luna august.

Astfel, conexiunea rutieră dintre Cluj și Sălaj va fi îmbunătățită semnificativ.

„Vom avea astfel o legătură continuă pe autostradă de lângă Zalău până la Cluj, Oradea, Târgu Mureș, Alba Iulia și Sibiu”, a declarat Horațiu Cosma. Pe un alt tronson al Autostrăzii Transilvania, Chiribiș–Biharia, cu o lungime de 28,55 kilometri, stadiul lucrărilor ajunsese la 78% la începutul lunii octombrie, iar deschiderea circulației este urmărită pentru decembrie 2026, înaintea termenului contractual din mai 2027.

Pe sectorul Suplacu de Barcău–Chiribiș, de 26,35 kilometri, lucrările au depășit 90% la sfârșitul lunii septembrie. Pe 20 de kilometri fusese deja așternut stratul final de asfalt, iar autoritățile au anunțat că urmăresc deschiderea circulației la 1 decembrie. Acest tronson include și viaductul de aproximativ 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău.

Potrivit estimărilor prezentate recent, aproape 100 de kilometri noi de autostradă ar putea fi deschiși pe Autostrada Transilvania în 2026, ceea ce va contribui la îmbunătățirea rețelei rutiere din vestul și nord-vestul țării.