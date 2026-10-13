Persoanele fără permis de conducere vor putea merge cu trotineta electrică pe drumurile publice doar dacă au absolvit un curs de legislație rutieră, potrivit unui proiect de lege adoptat luni, 12 octombrie, de Senat, cu 91 de voturi „pentru” și 15 abțineri. Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care decide.

Vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice rămâne 14 ani. Noile obligații nu sunt încă în vigoare.

Cine ar trebui să facă cursul

Textul prevede că trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice de persoanele care au promovat un curs de legislație rutieră. Cursul ar acoperi regulile de circulație și conduita preventivă pentru biciclete și trotinete electrice. Cine are deja un permis de conducere valabil, indiferent de categorie, ar fi scutit, scrie Digi24.

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Minorii se pot înscrie la curs doar cu acordul unui părinte sau al reprezentantului legal. Potrivit Digi24, cursul s-ar face la o unitate autorizată de pregătire a conducătorilor auto.

Dacă Camera Deputaților adoptă proiectul, Guvernul are 90 de zile să stabilească durata cursului, tematica, modul de evaluare și documentul care atestă absolvirea. Cei care îl termină vor fi înscriși automat într-un registru național gestionat de Autoritatea Rutieră Română, iar poliția ar putea verifica electronic dacă un trotinetist are cursul făcut.

Proiectul modifică OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a fost înregistrat la Senat pe 19 mai. Este susținut de Guvern și a primit aviz favorabil de la comisia de transporturi, în timp ce Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ, scrie Digi24.

De ce se schimbă regulile

Inițiatorii invocă accidentele grave și decesele provocate de persoane care nu cunosc regulile de circulație. Potrivit Digi24, expunerea de motive menționează două decese și 32 de răniți grav în primele opt luni din 2025. În prezent, de la 14 ani se poate conduce o trotinetă electrică fără nicio probă teoretică, iar trotinetele nu sunt înmatriculate.

Materialele publicate până acum despre proiect nu menționează amenzi pentru trotinetiștii fără curs și nu spun cum ar fi verificați utilizatorii serviciilor de închiriere. Nici data intrării în vigoare nu este cunoscută.

Accidentele cu trotinete din Sibiu

Problema siguranței trotinetiștilor a apărut des în traficul sibian. Până la 12 octombrie 2021, în județul Sibiu se înregistraseră 14 accidente rutiere cu trotinete electrice, în care trei persoane au fost rănite grav și alte 12 ușor, potrivit IPJ Sibiu. În septembrie 2025, un băiat de 13 ani a căzut cu trotineta pe strada Socului și a suferit un traumatism cranio-cerebral grav. Potrivit Ora de Sibiu, nu purta cască și a murit după aproape trei săptămâni de comă.

În aceeași perioadă, polițiștii rutieri din Sibiu au dat 487 de sancțiuni trotinetiștilor între 1 ianuarie și 18 septembrie 2025, în special pentru mers pe trotuar, circulație pe doi pe aceeași trotinetă și lipsa căștii la adolescenți. Și în acest an, în septembrie, un șofer a filmat tineri pe trotinete pe mijlocul străzii Rahovei, unde, spune el, au circulat și pe contrasens. Trotinetele de închiriere au apărut în număr mare în oraș din 2021, când Primăria avizase locuri pentru sute de vehicule.

Surse: Gândul, Stiripesurse, Digi24, 12 octombrie 2026; arhiva Ora de Sibiu.