Un bărbat din județul Sibiu va sta mai bine de 3 ani în spatele gratiilor după ce, la începutul acestui an, și-a bătut cu bestialitate părinții. Individul este un recidivist și fusese eliberat recent după o condamnare pentru omor.

Judecătoria Mediaș a dispus condamnarea la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare. Individul și-a atacat părinții vârstnici în timp ce aceștia dormeau.

Atac brutal în miez de noapte

Incidentul șocant a avut loc în noaptea de 13 spre 14 februarie 2026, la domiciliul familiei, într-o localitate din nordul județului. Imediat după miezul nopții, bărbatul a intrat în camera în care dormeau părinții săi, în vârstă de 69, respectiv 74 de ani. Fără niciun motiv aparent, a început să își lovească mama cu pumnii, picioarele și cu o coadă de topor, potrivit rejust.ro. Când tatăl a încercat să intervină pentru a-și salva soția, a fost la rândul său lovit de fiul său cu coada de topor în zona capului și a brațelor.

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După ce și-a lăsat părinții răniți și îngroziți, agresorul a părăsit locuința și a plecat la serviciu, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Victimele, lipsite de telefoane mobile și temându-se pentru viața lor, au așteptat până dimineața, când un alt fiu care locuia în apropiere a venit în vizită. Acesta și-a găsit părinții plini de răni și a sunat de urgență la 112, femeia fiind transportată la Spitalul Municipal Mediaș. Medicii legiști au stabilit că mama agresorului a suferit leziuni care au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale. Din nefericire, femeia a decedat câteva luni mai târziu, în luna mai 2026.

Nu a fost însă pentru prima dată când individul și-a agresat părinții. Celălat fiu a precizat în fața instanței că aveau neînțelegeri și devenea des recalcitrant. De altfel, o vecină a declarat că „are cunoștință despre faptul că inculpatul (…), pe fondul consumului de alcool, are neînțelegeri frecvente cu părinții săi, auzind chiar și faptul că acesta i-ar fi agresat fizic în trecut”.

Trecut infracțional sângeros

Judecătorii au subliniat periculozitatea extremă a individului, care a profitat de vulnerabilitatea părinților săi. În plus, el nu este la prima faptă violentă: în 2010 a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor. El fusese eliberat condiționat în primăvara anului 2022, având un rest de pedeapsă neexecutat de 647 de zile.

Pentru noile fapte de violență în familie, instanța a contopit pedepsele și a dispus o condamnare de 3 ani și 2 luni de închisoare în regim privativ de libertate. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța l-a obligat pe inculpat să achite Spitalului Municipal Mediaș suma de 4.779 lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare pentru mama sa, la care se adaugă cheltuieli judiciare de 3.000 de lei.

Sentința a fost pronunțată în 13 octombrie 2026, bărbatul aflându-se deja în arest preventiv din luna februarie. Decizia Judecătoriei Mediaș nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.