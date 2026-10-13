Sibiul adună nume importante din diplomație și business: ultimele zile pentru înscrieri la „Codul Bunelor Afaceri”

Sibiul devine, în 20 octombrie, locul unei premiere în mediul de business românesc: „Codul Bunelor Afaceri”, primul eveniment dedicat etichetei de business. De la reputația orașului la cultura companiilor sibiene, evenimentul reunește oameni care au contribuit la imaginea Sibiului și lideri care modelează mediul de afaceri local.

Cum se vede Sibiul din diplomație, din administrație, de la Bruxelles sau din mijlocul comunității? Emil Hurezeanu, Astrid Fodor, Nicu Ștefănuță, Sorin Radu și Ana Bugneriu aduc patru perspective asupra orașului, într-un dialog despre ceea ce îl face cunoscut, dar mai ales despre ceea ce îl face respectat.

De la reputația orașului, conversația ajunge la cea a companiilor sibiene. Ce se întâmplă când valorile afișate nu se regăsesc în comportamentul oamenilor? Cât contează cultura internă pentru imaginea unei organizații? Reprezentanți ai ODU, Retrasib, Keller Williams Sibiu, Kiwi Finance, Dwelling Study Department și Papervee vor discuta despre încredere, comportamente și practici care definesc un mediu de business sănătos.

Bogdan Brînzaș, unul dintre pionierii brandingului românesc, va aborda diferența dintre expansiunea de imagine și construcția organică a unui brand, în timp ce Doru Șupeală, fondatorul Hacking Work, va aduce în discuție ce pot învăța liderii din experiențele angajaților ajunse în spațiul public. Programul include și intervenții despre transparența companiilor, utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale și un exercițiu interactiv de Speed Branding, coordonat de Bogdan Grigore, fondator IAF România.

„Mi-am dorit ca Sibiul să fie mai mult decât orașul-gazdă. Pentru că un oraș, la fel ca o companie, nu își construiește reputația doar prin ceea ce comunică, ci mai ales prin ceea ce fac oamenii care îl reprezintă”, spune Delia Pușcă, fondatoarea BE Remarkable și organizatoarea evenimentului.

Organizat de BE Remarkable, evenimentul propune o perspectivă asupra etichetei de business dincolo de regulile de protocol: bunele maniere ca expresie a culturii organizaționale și ca instrument de construire a încrederii și reputației.

În cadrul evenimentului va avea loc și prelansarea ghidului „Fii remarcabil. Trăiește cu eleganță”, semnat de Delia Pușcă și dedicat bunelor maniere personale și profesionale.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibiul adună nume importante din diplomație și business: ultimele zile pentru înscrieri la „Codul Bunelor Afaceri” — VIDEO

„Codul Bunelor Afaceri” are loc marți, 20 octombrie 2026, la Odissea Events Hall, Sibiu. Accesul participanților începe la ora 16:30, iar programul la ora 17:00.

Agenda completă și biletele sunt disponibile pe https://beremarkable.ro/codul-bunelor-afaceri