Femeia în vârstă de 80 de ani, care a căzut într-un canal tehnic pe strada George Coșbuc din Sibiu, este în afara oricărui pericol. Ea nu a suferit răni grave în urma incidentului. În prezent se află la Spitalul de Psihiatrie.
Accidentul a avut loc în cursul zilei de luni în curtea unui imobil de pe strada George Coșbuc din Sibiu. Femeia, în vârstă de aproximativ 80 de ani, a căzut într-un canal tehnic adânc de aproximativ 3 metri. Pompierii au intervenit pentru a o extrage de acolo, iar apoi au dus-o la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.
Sibianca a primit îngrijiri medicale în UPU și a fost supusă mai multor investigații. Ea nu a suferit traumatisme grave care să îi pună în pericol starea de sănătate. Ulterior, aceasta a fost transferată la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu.
Sursele Ora de Sibiu au menționat că sibianca suferă de o afecțiune medicală care îi afectează memoria și din acest motiv a căzut în canalul respectiv aflat în curtea sa.
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