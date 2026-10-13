Pe scurt: Plățile din Pilonul 2 de pensii au crescut cu peste 50% față de anul trecut. Tot mai mulți români ajung la vârsta pensionării și solicită sumele acumulate.

Sistemul de pensii private din România intră într-o nouă etapă, odată cu creșterea semnificativă a numărului de participanți care ajung la vârsta pensionării și solicită plata activului personal net acumulat în Pilonul 2.

Potrivit Mediafax, datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată că în primul semestru al anului 2026 au fost efectuate plăți către 42.229 de participanți și beneficiari, față de 27.316 în perioada similară a anului precedent. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 54,6%.

Dan Armeanu, vicepreședintele ASF responsabil de piața pensiilor private, a explicat că această creștere reflectă maturizarea sistemului și apropierea de vârsta pensionării a „generației decrețeilor”, una dintre cele mai numeroase din România.

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„Sistemul de pensii private intră treptat într-o etapă în care un număr tot mai mare de participanți ajunge la vârsta pensionării și solicită plata activului personal net acumulat. Un factor important este și cel demografic”, a declarat Armeanu.

Creșterea contribuției la Pilonul 2 și evoluția activelor

De la 1 ianuarie 2024, cota contribuției la Pilonul 2 a crescut la 4,75% din venitul brut, față de 3,75% anterior, restul din cota CAS fiind direcționat către pensia publică (Pilonul 1). Chiar și așa, nivelul contribuției la Pilonul 2 rămâne sub cel stabilit inițial prin reforma sistemului public de pensii din 2008.

La finalul lunii iunie 2026, fondurile de pensii private obligatorii și facultative (Pilonul 2 și Pilonul 3) însumau 9,64 milioane de participanți și active totale de 246,20 miliarde lei, cu 39% mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Activele Pilonului 2, gestionate de șapte fonduri private, au ajuns la 237,42 miliarde lei, iar valoarea medie a activului unui participant era de 27.784 lei, în creștere cu 36% față de anul anterior.

Modalități de plată și preferințele beneficiarilor

În primul semestru din 2026, au fost efectuate plăți totale de 1,73 miliarde lei către 42.229 de participanți și beneficiari. Din această sumă, 82% a reprezentat deschiderea dreptului la pensie, 8% a fost plătită ca urmare a decesului participantului, iar 10% din cauza invalidității. Participanții preferă în continuare plata unică a activului, dar procentul a scăzut: 57% au ales plata unică, față de 77% în urmă cu un an, iar 43% au optat pentru plăți eșalonate.

Un contribuabil la Pilonul 2 poate încasa suma acumulată în trei situații: la pensionarea pentru limită de vârstă, la pensionarea pentru invaliditate sau, în caz de deces, de către moștenitori. În prezent, banii pot fi încasați fie integral, fie eșalonat pe maximum 5 ani. Legea privind plata pensiilor private, promulgată pe 5 ianuarie 2026, va intra în vigoare la 5 ianuarie 2027, dar aplicarea efectivă va depinde de autorizarea fondurilor de plată programată, ceea ce ar putea amâna implementarea până cel mai devreme în septembrie 2027.

Noua lege va permite, la cerere, plata unică a maximum 30% din activul transferat către fondul de plată, restul urmând să fie achitat sub formă de pensii lunare pe cel puțin opt ani. Dacă decesul survine înainte de rambursarea integrală, suma neîncasată va fi plătită moștenitorilor. Plata unică va fi posibilă doar dacă activul personal nu depășește de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari, adică 15.372 lei, având în vedere nivelul actual al indemnizației de 1.281 lei.

Amânarea retragerii banilor și perspectivele sistemului

Dan Armeanu a precizat că numărul de plăți efectuate într-o perioadă poate include și persoane care au dobândit anterior dreptul la pensie, dar au depus cererea ulterior.

„Numărul participanților și beneficiarilor pentru care au fost efectuate plăți nu reflectă exclusiv pensionările produse în semestrul respectiv”, a subliniat el.

De asemenea, nu există o centralizare a motivelor pentru care unii beneficiari amână retragerea banilor, însă, în general, această decizie este luată când piața este în creștere, pentru a obține un câștig mai mare.

ASF estimează că trendul de creștere a numărului de beneficiari și a valorii plăților va continua în următorii ani, pe fondul maturizării sistemului și al evoluțiilor demografice. Ritmul de creștere poate varia în funcție de fluxul pensionărilor și de momentul solicitării plății activului personal net.