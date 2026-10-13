Pe scurt: Viitorul Guvern poate fi politic, tehnocrat sau mixt, iar Luca Niculescu spune că lista pentru un cabinet tehnocrat e gata. Negocierile cu AUR nu au avut loc.

Luca Niculescu, premierul desemnat, a anunțat marți, 13 octombrie 2026, că pe masa negocierilor pentru formarea noului Guvern se află trei scenarii: un guvern politic, un executiv mixt format din politicieni și specialiști independenți sau un cabinet alcătuit exclusiv din tehnocrați.

Potrivit Adevărul, Niculescu a precizat că toate aceste opțiuni rămân valabile, așa cum a menționat și în ziua precedentă.

„Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare”, a declarat Luca Niculescu, explicând că sunt analizate variantele unui „guvern politic”, a unui „guvern hibrid, politic și tehnic” sau a unui „guvern tehnocrat”.

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Întrebat dacă are deja asigurate cele minimum 233 de voturi necesare pentru învestirea Cabinetului, premierul desemnat nu a oferit un răspuns direct, dar s-a arătat optimist cu privire la șansele de reușită ale negocierilor: „Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”.

Premierul desemnat a afirmat că poate prezenta într-un timp foarte scurt componența unui eventual guvern tehnocrat, însă negocierile politice sunt încă în desfășurare.

„Am spus că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine, chiar astăzi. Dar încă discuțiile sunt în curs”, a declarat Niculescu.

Referitor la posibila includere a lui Alexandru Nazare într-un astfel de Executiv, Luca Niculescu a reiterat aprecierile la adresa acestuia, dar a refuzat să ofere alte nume. El a subliniat că există „oameni competenți care ar putea face parte dintr-un guvern tehnocrat”, însă nominalizările premature ar putea genera noi dispute politice.

Negocierile nu includ AUR, dar viitorul Guvern va dialoga cu toate partidele din Parlament

Luca Niculescu a explicat că nu au existat discuții cu reprezentanții AUR, deoarece negocierile s-au purtat cu partidele care și-au exprimat disponibilitatea de a susține o formulă guvernamentală.

„Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un astfel de guvern”, a precizat premierul desemnat, adăugând că formațiunea condusă de George Simion nu și-a manifestat intenția de a acorda sprijin pentru învestire.

Totuși, Niculescu a subliniat că, dacă va obține votul Parlamentului, membrii viitorului Cabinet vor avea obligația de a dialoga cu toate partidele reprezentate în Legislativ, indiferent dacă acestea au votat sau nu pentru învestire:

„Nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament, să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanți poporului. Deci va fi un fel de deschidere foarte firească, aș spune, față de această instituție extrem de reprezentativă pentru democrație, care este Parlamentul”.

Luca Niculescu a mai transmis că perioada de analiză se apropie de final și că o decizie privind structura viitorului Executiv trebuie adoptată într-un termen scurt:

„Am spus că sunt toate opțiunile pe masă”, a declarat premierul desemnat, adăugând că „trebuie să ne hotărâm totuși destul de repede asupra uneia dintre ele”.

Discuțiile cu liderii formațiunilor politice continuă zilnic, iar obiectivul rămâne găsirea unei formule capabile să obțină sprijinul necesar în Parlament.

Pentru învestirea noului Guvern este nevoie de cel puțin 233 de voturi, reprezentând majoritatea parlamentarilor din Camera Deputaților și Senat. Negocierile politice rămân deschise, iar toate cele trei variante de Executiv sunt încă în joc.

Despre cele trei scenarii posibile pentru noul Guvern, puteți citi și în articolul Cine va conduce România? Trei scenarii pentru noul Guvern, inclusiv variante de armistițiu.