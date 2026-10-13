Un avion cu 178 de pasageri a transmis codul de deturnare: a fost escortat de avioane militare

Pe scurt: Un zbor Corendon Airlines a declanșat o operațiune de urgență după ce a transmis codul de deturnare. Incidentul a dus la închiderea aeroportului din Nürnberg și la intervenția avioanelor militare.

Un avion de pasageri Corendon Airlines, care efectua legătura dintre insula grecească Corfu și orașul german Nürnberg, a transmis codul 7500 – semnalul internațional pentru deturnare – în timp ce survola Croația, marți, 13 octombrie 2026. Potrivit adevarul.ro, incidentul a mobilizat forțele aeriene din Croația și Germania și a dus la închiderea temporară a aeroportului din Nürnberg.

Aeronava, un Boeing 737-800 înmatriculat în Malta, avea la bord 178 de pasageri. După ce a transmis codul de deturnare, controlorii de trafic aerian nu au mai reușit să ia legătura cu echipajul prin radio, ceea ce a determinat autoritățile să trateze situația ca pe o potențială amenințare la bord.

Comandamentul aerian al NATO din Torrejon, Spania, a ordonat intervenția unui avion de vânătoare Rafale al forțelor aeriene croate, care a interceptat aeronava de pasageri deasupra localității Korenica, în centrul Croației. Legătura radio cu echipajul a fost restabilită ulterior, iar escorta militară a continuat până la intrarea în spațiul aerian al Sloveniei. De acolo, două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene germane au preluat misiunea și au însoțit avionul până la Nürnberg.

La sol, autoritățile germane au închis temporar aeroportul din Nürnberg și au securizat zona. Șase zboruri au înregistrat întârzieri, iar două curse care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi. Traficul aerian a fost reluat după aproximativ două ore, după ce avionul Corendon Airlines a aterizat în siguranță la ora prevăzută.

După aterizare, poliția a verificat situația de la bord și a anunțat că nu au existat acțiuni periculoase. Investigațiile preliminare indică faptul că transmiterea codului de deturnare și întreruperea comunicațiilor au fost cauzate de o defecțiune tehnică a sistemului radio. „În stadiul actual al investigației, pornim de la premisa că trimiterea acestui cod sau a acestui semnal și faptul că piloții nu au mai putut fi contactați prin radio ar putea avea drept cauză o perturbare sau o defecțiune tehnică a sistemului radio al avionului”, a transmis poliția germană.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Michael Petzold, a explicat că autoritățile au primit direct din cabina de pilotaj un cod care indica o posibilă deturnare, iar lipsa comunicării cu piloții a determinat aplicarea procedurilor de urgență. Piloții au fost audiați în cursul după-amiezii, însă nu există suspiciuni că aceștia ar fi provocat intenționat incidentul.

Compania Corendon Airlines a confirmat că avionul a transmis codul de urgență din cauza unei defecțiuni de scurtă durată a sistemului de comunicații radio. Transportatorul a precizat că nu a existat o situație reală de urgență și că nici pasagerii, nici echipajul și nici aeronava nu s-au aflat în pericol. Pasagerii au putut să plece spre casă sau să solicite sprijin psihologic, dacă au considerat necesar după incident și escorta militară.

Incidentul a avut loc la câteva ore după ce un obiect neidentificat, posibil o dronă, provocase deja perturbări ale traficului aerian pe aeroportul din Nürnberg, în noaptea de 12 spre 13 octombrie 2026. Poliția a precizat că cele două evenimente nu au legătură. Pentru găsirea obiectului semnalat anterior, autoritățile au mobilizat elicoptere, drone, echipamente de detectare și patrule, însă fără rezultat.

Aceste alerte apar pe fondul intensificării supravegherii spațiului aerian european, după mai multe incidente cu drone neidentificate și temeri privind posibile acțiuni de sabotaj în contextul războiului din Ucraina. La începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibili ar fi fost descoperită pe aeroportul Leipzig/Halle, iar o alta ar fi lovit un avion cargo DHL. Guvernul german a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru aceste incidente, considerate atacuri hibride asupra infrastructurii strategice.

Un alt incident recent din aviație, soldat cu momente de panică la bord, a fost relatat în cazul unui zbor Delta cu pasageri intoxicați cu fum.