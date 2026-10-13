Pe scurt: Concursul pentru directori de școli din Sibiu a început cu o probă scrisă la care au participat 163 de candidați. Următoarea etapă va avea loc pe 20 octombrie 2026.

Prima probă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Sibiu s-a desfășurat marți, 13 octombrie 2026, între orele 10:00 și 11:00, la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, la această etapă au fost înscriși 173 de candidați, însă la proba de evaluare a competențelor s-au prezentat 163 de persoane.

În timpul desfășurării examenului, un candidat s-a retras din motive personale, predând lucrarea și părăsind centrul de concurs. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a precizat că proba s-a desfășurat în condiții optime, cu respectarea strictă a metodologiei și a procedurilor în vigoare.

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Proba scrisă a fost eliminatorie, ceea ce înseamnă că nota obținută nu se adaugă la media finală. Candidații au avut de rezolvat un test grilă standardizat cu 20 de itemi, pentru care au avut la dispoziție 60 de minute. Întrebările au fost structurate pe trei mari categorii: 7 itemi de raționament verbal, 7 itemi de raționament numeric și 6 itemi de raționament logic.

Itemii de raționament verbal au testat capacitatea candidaților de a înțelege și utiliza eficient vocabularul pentru a transmite clar concepte. Itemii de raționament numeric au evaluat abilitatea de a procesa informații numerice și de a rezolva probleme matematice, iar cei de raționament logic au vizat competențele de analiză și deducție logică.

Concursul va continua cu următoarea etapă de evaluare, axată pe cunoștințe de management și legislație școlară. Aceasta este programată pentru marți, 20 octombrie 2026, și se va desfășura tot la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu. Ce grile au primit candidații și câte dintre cele 192 de funcții scoase la concurs în Sibiu riscă să rămână fără titular.

Președintele Comisiei de Concurs este Inspector Școlar General Adjunct, prof. Monica-Adriana Munteanu. Informațiile au fost transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, prin purtătorul de cuvânt, prof. Constantin Dincă. Pentru detalii despre înscrierea la concurs și contextul național, vezi și anunțul privind începerea înscrierilor pentru concursul de directori de școli.

Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, concursul respectă metodologia și procedurile stabilite la nivel național pentru ocuparea posturilor de conducere în școli.