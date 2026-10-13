Contractul pentru renovarea bisericii fortificate din Moșna, județul Sibiu, a fost semnat, iar proiectul beneficiază de o finanțare de aproximativ 500.000 de lei. Anunțul a fost făcut marți, 13 octombrie, de Hans Königes, purtătorul de cuvânt al Bisericii Evanghelice C.A., în cadrul unei conferințe organizate de instituție.

Potrivit lui Hans Königes, semnarea contractului vine după prăbușirea unei porțiuni din zidul de nord al incintei bisericii fortificate, incident care a avut loc în noaptea de 13 iunie 2026. „Cu două ore înainte, a semnat la București contractul, că pentru Moșna primesc bani în jur de jumătate de milion de lei ca să renoveze cetatea. Cum știți, zidul s-a stricat și chiar acum mi-a trimis un mesaj că a fost aprobat și semnat. Adică aprobat a fost, dar a și semnat contractul”, a declarat Hans Königes, purtătorul de cuvânt al Bisericii Evanghelice C.A.

În noaptea de sâmbătă, 13 iunie 2026, în jurul orei 1:40, o parte a zidului de nord al incintei Bisericii Fortificate din Moșna, dinspre parc, s-a prăbușit. Ministerul Culturii a anunțat incidentul în aceeași zi. La momentul respectiv, autoritățile locale au intervenit pentru securizarea zonei, fără să fie înregistrate victime.

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Intervenții de urgență, începute în 2017

Conform primelor evaluări, Turnul de Nord al incintei a beneficiat de o intervenție de urgență în anul 2017, realizată cu avizul Ministerului Culturii. Lucrările de sprijinire și de punere în siguranță au fost finanțate din fondurile Consistoriului Districtual Mediaș al Bisericii Evanghelice C.A.

Cu toate acestea, lucrările nu au fost recepționate, întrucât intervenția s-a oprit în etapa cercetării arheologice, fără ca etapele ulterioare prevăzute în proiect să mai fie realizate.

Semnarea noului contract reprezintă un pas pentru renovarea monumentului istoric, în contextul degradărilor care au afectat zidul de incintă al bisericii fortificate din Moșna.

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