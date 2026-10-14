Aeroportul Internațional Sibiu (AIS) se numără printre cele șapte aeroporturi din țară înscrise pe lista creditorilor în dosarul de insolvență al operatorului aerian AnimaWings. Conducerea aerogării precizează că suma este redusă în comparație cu cele ale altor aeroporturi din țară.

Decizia privind deschiderea procedurii de insolvență a companiei aeriene AnimaWings a fost amânată miercuri de Tribunalul București, un nou termen urmând să fie stabilit pe portalul instanțelor de judecată. Printre creditorii înscriși în dosar se numără și Aeroportul Internațional Sibiu (AIS).

Directorul Aeroportului Sibiu: „Mă aștept să ne fie respinsă cererea în prima fază”

Directorul general al Aeroportului Internațional Sibiu, Marius Gîrdea, a declarat pentru Ora de Sibiu că procedura de insolvență a fost deschisă la inițiativa operatorului aerian, iar aeroporturile partenere s-au înscris în proces pentru a-și proteja interesele financiare.

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„AnimaWings a deschis procedura de insolvență din proprie inițiativă. La noi aveau o datorie de aproximativ 89.000 de lei, dar nu e trecută de termenul legal de 60 de zile de la scadență și s-ar putea ca, în faza aceasta, să nu ni se accepte cererea. Toți creditorii de pe acea listă au cerut insolvența companiei, justificat de faptul că și compania a cerut asta. Cu siguranță vom fi la masa credală ce se va constitui în următoarele luni”, a explicat Marius Gîrdea.

Reprezentantul AIS a adăugat că aeroporturile din țară caută o abordare comună în instanță. De altfel, expunerea financiară a instituției este minimă, în principal din cauza volumului redus de zboruri operate de companie la Sibiu. „Noi, aeroporturile, am încercat să găsim o soluție comună care să ne poată proteja interesele. La aeroportul din Sibiu, din ce cunosc, avem o datorie extrem de redusă raportat la alte aeroporturi, pentru că nu au fost atât de multe zboruri. Este vorba și de volumul de trafic”, a adăugat Gîrdea.

Șapte aeroporturi pe lista creditorilor

Pe lista creditorilor înscriși în dosarul de insolvență al AnimaWings, aflat pe rolul Tribunalului București, figurează Banca Transilvania, ROMATSA, dar și șapte aeroporturi: Oradea, Suceava, Brașov-Ghimbav, Craiova, Sibiu, Arad și Timișoara.

Printre creditorii care apar în dosar se mai numără Uplift Airport Services, Kronaero Ground Services, Eurospeed, Vitrina Advertising, Trend Career Center, Badger Claim, Settlepoint și Eurogenetic, precum și două persoane fizice, Gligor Ioana Anca și Stegerean Andreea.

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