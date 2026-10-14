Pe scurt: AnimaWings a suspendat toate zborurile până pe 24 octombrie și are datorii către mai multe aeroporturi și companii. Tribunalul București nu a stabilit încă un nou termen pentru cererea de insolvență.

Decizia privind deschiderea insolvenței AnimaWings a fost amânată, potrivit datelor din portalul instanțelor de judecată, citate de Economica.net.

Noul termen pentru judecarea dosarului urmează să fie afișat de Tribunalul București. Operatorul aerian AnimaWings a suspendat temporar toate zborurile până la data de 24 octombrie, după ce a anunțat retragerea avioanelor A220 din flota companiei.

Reprezentanții companiei au transmis că au decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară pentru a beneficia de cadrul legal necesar continuării activității, stabilizării operațiunilor și restructurării obligațiilor financiare într-un mod sustenabil.

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Pe lista creditorilor înscriși în dosarul de insolvență figurează Banca Transilvania, ROMATSA și șapte aeroporturi din România: Oradea, Suceava, Brașov-Ghimbav, Craiova, Sibiu, Arad și Timișoara. Printre creditori se mai regăsesc Uplift Airport Services, Kronaero Ground Services, Eurospeed, Vitrina Advertising, Trend Career Center, Badger Claim, Settlepoint și Eurogenetic, precum și două persoane fizice, Gligor Ioana Anca și Stegerean Andreea.

Fondatorii AnimaWings, Marius Pandel și Cristian Pandel, au anunțat în primăvara acestui an intenția de a vinde 50% din companie către BT Asset Management, Evergent și Winners Holding Investments, firma de investiții a familiei Ciorcilă. Tranzacția nu a fost însă finalizată.

Planurile de extindere și situația financiară a AnimaWings la finalul lui 2025

Anterior, compania anunțase că își propune să ajungă la o flotă de 14 avioane până la sfârșitul anului viitor, deși inițial se vorbea despre o flotă de 18 aeronave. Marius Pandel, acționar și președinte al Consiliului de Administrație, declara anul trecut pentru Economica.net că AnimaWings va transporta peste un milion de pasageri în 2025 și estima o cifră de afaceri de 90-100 de milioane de euro.

Datele raportate la Ministerul Finanțelor arată însă că, pentru 2025, compania a înregistrat afaceri de aproximativ 66,5 milioane de euro, mai mult decât dublu față de rezultatul din 2024, dar sub estimările oficiale. În plus, după un profit de circa 400.000 de euro în 2024, AnimaWings a raportat pierderi de peste 22 de milioane de euro în 2025.

Compania se află în prezent în procedură de reorganizare judiciară, cu o listă extinsă de creditori și cu activitatea suspendată temporar, în așteptarea unui nou termen stabilit de instanță pentru cererea de insolvență.