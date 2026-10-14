Afaceristul sibian Jürgen Faff s-a gândit să plece din România: „Îmi fac bagajul și plec”. De ce nu a făcut-o / video

După mai bine de două decenii în care a investit în domenii foarte diferite, de la HoReCa și energie până la aviație, Jürgen Faff spune că nu mai este în etapa în care să caute proiecte noi. Omul de afaceri sibian afirmă că vrea să consolideze afacerile pe care le are deja și să se concentreze în special pe Fly Lili. Problemele din ultimii ani l-au făcut la un moment dat să se gândească să plece din România, dar Faff spune că nu se mai vede trăind în Germania.

Jürgen Faff spune că și-a schimbat semnificativ modul în care privește afacerile.

După ani în care a intrat în proiecte foarte diferite, antreprenorul nu mai vrea să înceapă, cel puțin pentru moment, noi business-uri.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Întrebat în ce mai investește în prezent, răspunsul a fost direct:

„M-am cam oprit.”

Faff spune că energia sa se îndreaptă acum către afacerile existente și, în primul rând, către aviație.

„Eu acum am niște business-uri pe care le mențin, să spun așa. Le mențin și încerc să le fac bine, ca de exemplu aviația, să ne concentrăm, să o dezvoltăm și vedem”, spune Jürgen Faff.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

De la HoReCa și energie la aviație

De-a lungul anilor, numele lui Faff a fost legat de investiții în domenii foarte diferite.

La Sibiu a fost cunoscut inclusiv prin businessurile din HoReCa, iar ulterior a fost implicat în proiecte de energie regenerabilă și în proiectul terenului de golf de la Cisnădie.

CITEȘTE ȘI: VIDEO FOTO Se închide unul din cele mai cunoscute restaurante ale Sibiului – Patronul Lili’s: ”Am fost păcălit”

În ultimii ani, însă, cea mai vizibilă investiție a devenit Fly Lili.

Compania aeriană a fost dezvoltată cu ambiția de a opera atât curse charter și pentru alți transportatori, cât și propriile zboruri regulate.

Tentativa de a intra puternic pe piața curselor regulate din România, în special de la Brașov, a adus însă pierderi importante.

„Dacă faci multe, apar și multe probleme”

Faff spune că nu privește parcursul său de afaceri ca pe unul dominat de ghinion.

„Nu pot să spun că am avut ghinion. Deloc”, afirmă acesta.

Recunoaște însă că unele dintre proiectele sale nu au funcționat conform planurilor.

„Unii au mers, alții nu au mers. Cu alții am avut noroc, am avut ghinion, dar la urma urmei nu vreau să regret ceva. Bineînțeles, dacă faci multe, nu faci totul perfect. Mai fac și eu greșeli”, spune antreprenorul.

CITEȘTE ȘI: Fly Lili pregătește revenirea. Jürgen Faff vrea zboruri de la Sibiu: „Mă gândesc chiar la Sibiu–București” / video exclusiv

Fly Lili rămâne principala miză

Chiar dacă nu mai caută afaceri complet noi, Faff nu vorbește despre retragere.

Din contră, spune că intenționează să dezvolte Fly Lili.

„Chiar în aviație îmi place. Lucrăm la asta. Mărim compania”, spune acesta.

Potrivit declarațiilor sale, Fly Lili operează acum patru aeronave la Tel Aviv pentru alți transportatori și urmează să își mărească flota.

Compania are, potrivit lui Faff, între 160 și 200 de angajați și colaboratori.

Actualul model de operare îi oferă mai multă stabilitate decât propriile curse regulate, însă omul de afaceri nu exclude revenirea pe piața românească.

VEZI ȘI: Jürgen Faff: „Presa m-a făcut rus”. Afaceristul sibian spune că nu a avut niciodată afaceri cu Rusia / video

„Mie îmi place foarte mult România”

În ciuda dificultăților, Faff spune că România este locul în care se simte acasă.

„Mie îmi place foarte mult România. Dacă mă duc acum în Germania și mă uit așa… nu cred că mai puteam să stau în Germania. M-am obișnuit aici. Mie îmi place aici, și oamenii, și tot”, spune antreprenorul.

Faff s-a născut în Mediaș, dar a plecat din România când era foarte mic și a revenit ulterior, dezvoltându-și aici o parte importantă din activitatea profesională.

El spune că unul dintre lucrurile care îl nemulțumesc este legislația din România, pe care o consideră greu de interpretat pentru mediul de afaceri.

CITIȚI ȘI: Ce s-a ales de proiectul terenului de golf de la Cisnădie. Jürgen Faff: „Am vrut să fac acolo ceva frumos” / VIDEO EXCLUSIV

„Te mai gândești: îmi fac bagajul și plec”

Au existat însă și momente în care Faff s-a gândit să renunțe.

În special problemele juridice și acuzațiile apărute în ultimii ani l-au făcut să se întrebe dacă mai merită să rămână.

„Când apar așa acuzațiile, asta cu evaziune fiscală, și vin individual, te mai gândești: OK, îmi fac bagajul și plec”, spune Jürgen Faff.

Nu a făcut-o.

„Dar nu eu. Eu sunt foarte OK”, continuă antreprenorul.

„Nu pot să fac totul”

Schimbarea de strategie nu este legată doar de problemele din ultimii ani.

Faff spune că a ajuns și într-o etapă a vieții în care nu mai vrea să alerge după fiecare idee de business.

„Am foarte multe idei în capul meu, dar chiar nu pot să fac totul. Am realizat că și eu sunt acum la o anumită vârstă”, spune acesta.

În locul proiectelor complet noi, antreprenorul spune că preferă să își concentreze energia pe ceea ce există deja.

„Le mențin și încerc să le fac bine. Ca de exemplu aviația, să ne concentrăm, să o dezvoltăm și vedem”, spune Jürgen Faff.

După ani în care numele său a fost legat de restaurante, energie, terenul de golf și aviație, Faff spune astfel că etapa investițiilor în cât mai multe direcții pare să se fi încheiat.

Nu și cea a afacerilor în România.