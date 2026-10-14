Pe scurt: Analizele de laborator au arătat că un parizer etichetat ca fiind de porc era făcut aproape integral din carne de pasăre. Producătorul a invocat explicații bizare, iar autoritățile au retras produsul.

Un parizer etichetat ca fiind de porc și vândut într-un mare lanț de hipermarketuri din România a fost descoperit, în urma analizelor de laborator, că avea doar 1% carne de porc, restul fiind carne de pasăre.

Potrivit Libertatea, produsul a fost cumpărat de reporterii Observator News și dus la laborator, unde testele au arătat o compoziție complet diferită față de cea menționată pe etichetă.

Eticheta promitea 50% carne de porc, însă rezultatele analizelor au arătat că mezelul era făcut aproape exclusiv din carne de pasăre și conținea aditivi peste limita legală. Un kilogram din acest parizer costa doar 10 lei. În urma anchetei jurnalistice, produsul a fost retras de pe rafturile hipermarketului.

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Directorul Institutului de Cercetări Alimentare confirmă: doar 1% porc, restul pui

Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), a declarat că „un produs care ar fi trebuit să fie parizer cu porc, iar a cărui etichetă spunea că ar conține 50% carne de porc, la analiza de biologie moleculară, la analiza speciei, a avut doar 1% porc”.

El a precizat că, de fapt, produsul era realizat preponderent din carne de pasăre, una dintre cele mai ieftine tipuri de carne disponibile pe piața românească.

„Este o substituție a unui tip de carne mai scump un pic, carnea de porc, cu carnea de pui. De fapt, el este un parizer cu carne de pui, carnea de porc este într-o cantitate aproape neglijabilă”, a adăugat Alexandru Cîrîc.

Producătorul invocă apa din carne, autoritățile retrag produsul

Proprietarul fabricii unde a fost produs parizerul a oferit o explicație neobișnuită, susținând că de vină ar fi apa din carnea de pui: „Inginerii spun că apa care este în carnea de pui se transformă mai mult în cea de pui decât în cea de porc”.

Inginerul fabricii a încercat să clarifice situația, afirmând că „umiditatea din carnea de porc merge toată către pui, că altfel nu mi-am explicat situația”. Acesta a menționat că au existat analize cu rezultate foarte diferite, fără a găsi o explicație clară pentru variațiile constatate.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a reacționat și a dispus retragerea imediată a loturilor neconforme. Amenzile pentru astfel de nereguli pot ajunge până la 100.000 de lei, iar în cazuri grave se poate dispune oprirea temporară sau permanentă a comercializării produselor.

Reprezentanții companiei au confirmat că lotul menționat a fost scos din vânzare și că sunt în desfășurare noi teste pentru verificarea calității produselor.

Parizerul conține polifosfați, nitriți și coloranți artificiali

Analizele au mai arătat că majoritatea sortimentelor de parizer testate conțin polifosfați, aditivi folosiți pentru a reține apa în produs, dar și coloranți artificiali și niveluri ridicate de nitriți. Nutriționiștii avertizează că astfel de produse ultraprocesate pot reprezenta un pericol real pentru sănătate.