„Aș vrea să-mi văd familia. Apoi, m-aș privi pe mine”: Florentina din Sibiu, nevăzătoare din naștere, a pedalat 60 de kilometri prin Țara Oltului

Pe scurt: Doi nevăzători au demonstrat că pasiunea pentru ciclism nu are limite, parcurgând pe tandem 60 de kilometri prin peisajele de toamnă ale județului Sibiu.

Florentina din Sibiu și Marius din Brașov, ambii nevăzători, au participat la turul ciclist „Pedalează și vizitează” desfășurat în Țara Oltului, alături de peste 200 de persoane venite să descopere zona pe bicicletă. Potrivit postării Danielei Cîmpean, participanții s-au bucurat de culorile toamnei între Munții Făgăraș și râul Olt, iar Florentina și Marius au parcurs cei 60 de kilometri pe biciclete tandem, adaptate pentru nevăzători.

Florentina, originară din Sibiu, s-a născut nevăzătoare și a absolvit Jurnalismul la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ea a declarat: „Faptul că vezi un lucru nu înseamnă automat că știi totul despre el. Orice trebuie trecut prin filtrul minții. Nu iei o decizie la prima vedere.” Florentina pedalează cu ajutorul unui copilot, folosind o bicicletă tandem pusă la dispoziție de Asociația Urban Bike Revolution din Sibiu. „Avem nevoie de mișcare, de socializare, de implicare în comunitate”, a spus ea. Florentina provine dintr-o familie cu cinci copii, iar tatăl său a lucrat ca macaragiu la viaductul de pe autostrada de la Boița. Pe tot traseul, Florentina a pedalat cu zâmbetul pe buze, chiar dacă la Porumbacu de Sus tandemul a derapat, iar ea și vărul său Alex s-au lovit la genunchi. „Nu-i nimic. Mergem mai departe”, a spus Florentina.

Marius, venit din Brașov, a sosit la Sibiu cu trenul, împreună cu soția sa, Alina. El și-a pierdut vederea la ambii ochi în urmă cu 24 de ani, în același an în care s-a căsătorit. „Mulți nu credeau că relația noastră va rezista”, a povestit Marius, fost muncitor în construcții. El a descoperit bicicleta tandem la Sibiu, participând la evenimentele Urban Bike Revolution. „Aici, în județul Sibiu, am redescoperit bucuria pedalatului. Mi-a schimbat viața”, a spus Marius, care este campion național la paraciclism și a reprezentat România la competiții naționale și internaționale. „Le spun celor ca mine: ieșiți din case, arătați tuturor ceea ce vă face speciali în lumea asta.”

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Familia lui Marius nu deține o mașină, cel puțin până când fiul său va împlini 18 ani. „Nu ne batem capul cu parcarea, asigurările, verificările tehnice sau prețul combustibilului. Avem o groază de prieteni cărora mașina le ocupă prea mult timp și energie”, a spus el. Marius lucrează ca maseur și, adesea, devine și confesor pentru pacienții săi. „Majoritatea pacienților îmi povestesc despre dramele din viața lor. Se descarcă sufletește în fața unui nevăzător. Habar nu au cât de norocoși sunt că viața le-a lăsat lumina ochilor.”

Întrebată ce ar face dacă ar putea vedea pentru prima dată, Florentina a răspuns: „Aș vrea să-mi văd familia. Apoi, m-aș privi pe mine.” Amândoi folosesc expresii precum „îmi văd de treabă” sau „cască ochii”, firescul fiind prezent în viața lor de zi cu zi.

Florentina și Marius demonstrează că pasiunea pentru ciclism și implicarea în comunitate nu țin de limitele fizice. Din șaua unui tandem, descoperă lumea prin sunete, mirosuri, texturi, gusturi și bucuria de a nu fi excluși. Aleg să facă acest lucru în județul Sibiu, printre oameni și locuri de poveste.

Despre traseul de 60 de kilometri și atmosfera evenimentului, puteți citi și în acest articol din arhiva Ora de Sibiu.

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