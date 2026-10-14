Pe scurt: Un tronson aglomerat al străzii Henri Coandă va avea o bandă suplimentară pentru a fluidiza traficul. Lucrările se desfășoară momentan pe trotuar și zona verde.

Primăria Sibiu a anunțat că au început lucrările pentru lărgirea străzii Henri Coandă, pe tronsonul cuprins între intrarea la fabrica Trans Agape și intrarea la Sembraz Sibiu.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, lucrările din această etapă se desfășoară în zona verde și pe trotuar, astfel că traficul rutier nu este afectat.

Până în prezent, a fost descoperit trotuarul și zona a fost eliberată de cabluri. Urmează introducerea în subteran a tubulaturii pentru cablajul metropolitan, ca parte a lucrărilor pregătitoare pentru extinderea carosabilului.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Prin această investiție, va fi creată o bandă suplimentară de circulație pe segmentul respectiv al străzii Henri Coandă, zonă cunoscută pentru aglomerație.

Noua bandă va permite celor care circulă dinspre Compa spre cartierul V. Aaron să aibă o bandă dedicată, eliminând necesitatea de a aștepta în coloană sau de a ceda trecerea vehiculelor care vin dinspre autostradă.