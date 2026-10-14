Pe scurt: Liderul PSD spune că lipsa avizului de mediu ține pe loc lucrările la autostradă și ironizează controalele la Administrația Națională de Meteorologie.

Sorin Grindeanu a criticat marți, 13 octombrie 2026, Ministerul Mediului pentru întârzierea acordului de mediu necesar tronsonului Boița–Cornetu al Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Potrivit Mediafax, liderul PSD susține că lucrările sunt limitate la doar 45% din tronson din cauza lipsei avizului revizuit, deși documentația ar fi fost depusă încă din 14 august.

Grindeanu a declarat că revizuirea acordului de mediu este blocată de aproape două luni și a pus întârzierea pe seama conducerii Ministerului Mediului. El a criticat-o pe Diana Buzoianu, spunând că aceasta se ocupă de controale în loc să rezolve problemele de infrastructură.

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„Am văzut și cum fac poliție, caută pe la ANM sutiene”, a afirmat Grindeanu, referindu-se la controlul efectuat de Corpul de Control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie, unde au fost descoperite achiziții de produse de lux din bani publici, inclusiv un sutien de peste 1.000 de lei.

Liderul PSD a continuat

Liderul PSD a continuat: „La Mediu sau oriunde au mers doamnele de la USR au impresia că, în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectiv. Trebuie să găsească ceva”. El a subliniat că, în loc să se concentreze pe controale, conducerea Ministerului Mediului ar trebui să rezolve problemele care întârzie proiectele de infrastructură.

Grindeanu a precizat că lipsa acordului de mediu revizuit împiedică desfășurarea lucrărilor pe mai mult de jumătate din tronsonul Boița–Cornetu, situat pe Valea Oltului:

„Știți că pe acesta, de la Boița la Cornetu, nu se poate lucra decât pe 45%, fiindcă avizul de mediu revizuit stă nesemnat din 14 august?”

Întrebat dacă există o justificare pentru această întârziere, Grindeanu a răspuns: „Există. Căutăm sutiene”. El a adăugat:

„Există organe ale statului care trebuie să facă cercetări. Dar tu, ca ministru, trebuie să faci treaba de ministru. Treaba de ministru e să dai și aviz de mediu”, referindu-se la ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Grindeanu a criticat și lipsa unor explicații clare privind speciile care ar trebui protejate pe traseul autostrăzii: „Până acum existau «protejați cărăbușul, râsul, pârșul»… habar n-am! Protejăm ceva acolo sau nu? Sau pur și simplu stau avizele?”

El a concluzionat că, în opinia sa, miniștrii USR ar trebui să plece din funcție: „Am impresia că iarăși am ajuns în perioada aia în care se oprește tot și de asta trebuie să plece. Ăștia de la USR trebuie să plece acasă”.

Subiectul acordului de mediu pentru acest tronson a mai fost discutat și în contextul avansului lucrărilor, după cum arată și un articol recent despre stadiul lucrărilor la final de septembrie 2026.