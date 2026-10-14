Un bărbat din județul Brașov, care lucra în județul Sibiu, a fost dat dispărut. Familia nu l-a mai putut contacta din noiembrie 2025.
Cazul este verificat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu.
„La data de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, începând cu luna noiembrie 2025, nu a mai reușit să ia legătura cu fratele său, numitul Luțea Moise Marius, în vârstă de 54 de ani, domiciliat în județul Brașov, care, la momentul respectiv, se afla în județul Sibiu, unde lucra”, a transmis IPJ Sibiu.
Bărbatul are aproximativ 1,65 metri înălțime, cântărește aproximativ 65 de kilograme, are părul brunet și ochii căprui.
La momentul dispariției purta o geacă verde, o bluză albastră, o căciulă neagră cu bandă roșie și cizme de cauciuc.
„Cetățenii care pot oferi informații despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112”, transmite IPJ Sibiu.
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