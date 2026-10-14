Pe scurt: Polițiștii rutieri au descoperit un bărbat de 61 de ani din Cisnădie circulând ilegal cu un moped pe bulevardul Corneliu Coposu din Sibiu. Acesta nu avea permis și vehiculul nu era înmatriculat.

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, domiciliat în Cisnădie, a fost oprit de polițiștii rutieri din municipiul Sibiu pe bulevardul Corneliu Coposu, marți, 13 octombrie 2026, în jurul orei 06:00.

Potrivit IPJ Sibiu, bărbatul conducea un moped pe una dintre cele mai circulate artere din oraș.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, mopedul pe care îl conducea nu era înmatriculat sau înregistrat.

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Polițiștii au deschis un dosar penal pentru două infracțiuni

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Incidentul a avut loc la o oră matinală, când traficul pe bulevardul Corneliu Coposu începe să se intensifice, iar prezența unui vehicul neînmatriculat și a unui conducător fără permis reprezintă un risc suplimentar pentru siguranța rutieră.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în județul Sibiu. Doar cu o zi înainte, polițiștii au depistat și un tânăr de 19 ani, prins fără permis la volan prin Sibiu. De asemenea, în urmă cu o săptămână, un tânăr din Tulcea a fost prins fără permis la volan în Cisnădie.