Vânzările de vacanțe pentru vara anului 2026 au evoluat diferit de la o agenție de turism la alta. În timp ce unele agenții din Sibiu au înregistrat creșteri de aproximativ 25% față de vara anului trecut, altele spun că cererea s-a menținut la un nivel relativ constant.

Turcia, Egiptul, Cipru și Grecia s-au numărat printre destinațiile preferate de sibieni, iar pentru vacanțele cu plecare din alte orașe, turiștii au apelat inclusiv la aeroporturile din Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov. Potrivit reprezentanților agențiilor de turism din Sibiu, contextul internațional a influențat rezervările din primăvară, însă interesul pentru concedii a revenit odată cu apropierea sezonului estival.

Vânzările de vacanțe au crescut cu 25% la o agenție din Sibiu

Alina Deaconu, reprezentanta agenției Dream Travel Sibiu, spune că vânzările pentru vara anului 2026 au crescut cu aproximativ 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda unui context internațional dificil și imprevizibil.

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„Vânzările pentru vara 2026 au crescut cu aproximativ 25% față de vara 2025. Cu toate că a fost un an mai dificil, având în vedere contextul internațional începând din martie, a fost un an greu și imprevizibil, cu multe chartere anulate în primăvară din pricina panicii create cu război”, a transmis aceasta.

Potrivit reprezentantei agenției, în perioada martie–sfârșitul lunii mai, rezervările au stagnat, pe fondul incertitudinilor. Ulterior, odată cu apropierea verii, turiștii au început din nou să facă rezervări, iar pentru anumite destinații nu au mai fost disponibile locuri cu plecare din Sibiu.

„Apoi a venit vara și lumea a prins curaj și au reînceput rezervările. Pe anumite destinații nu s-au mai găsit locuri din Sibiu. De aceea am trimis turiștii la Cluj, Timișoara, Brașov”, a explicat Alina Deaconu.

În schimb, Radu Lazăr, directorul agenției de turism Sobis, afirmă că numărul persoanelor interesate de vacanțe s-a menținut, în cazul agenției sale, la un nivel relativ constant.

Turcia, Egipt și Cipru, printre destinațiile preferate de sibieni

În ceea ce privește destinațiile de vacanță, Turcia și Egiptul se mențin printre opțiunile preferate ale sibienilor, alături de Cipru și Grecia.

Reprezentanții agențiilor spun că plecarea directă de pe Aeroportul Internațional Sibiu rămâne un criteriu important pentru turiști. Atunci când nu găsesc locuri disponibile sau variante potrivite, aceștia aleg și alte aeroporturi din țară. „Ca orice sibian care se respectă, vrea plecare din Sibiu. Rămân două destinații, Turcia și Egiptul, dar și Cipru și Grecia. Când nu au de ales, merg la Cluj sau la Brașov ori la București pentru plecare”, a declarat Radu Lazăr.

Și în oferta Dream Travel Sibiu, cele mai căutate destinații au fost Egiptul, Turcia, Cipru și insula Creta din Grecia.

Cât costă o vacanță de șapte nopți pentru o familie

Bugetul alocat concediilor diferă în funcție de destinație, categoria hotelului și serviciile incluse. Potrivit reprezentanților agențiilor, turiștii caută, în general, un echilibru între preț și condițiile de cazare, fără să aleagă neapărat cele mai ieftine oferte.

Radu Lazăr spune că turiștii sunt interesați de variante cu prețuri medii, care să ofere condiții bune de cazare. „Sibienii au căutat vacanțele la prețuri medii. Nu au căutat sejururi cu cele mai scăzute prețuri, pentru că asta presupune și condiții proaste”, a explicat directorul agenției Sobis.

În cazul vacanțelor în Turcia, un buget de aproximativ 2.500–3.500 de euro poate fi alocat unei familii care își dorește un hotel de cinci stele. Pentru Cipru, bugetul estimat de acesta este de aproximativ 2.000–3.000 de euro.

La Dream Travel Sibiu, bugetul mediu a fost de aproximativ 1.300–1.500 de euro de adult pentru o vacanță de șapte nopți, la un hotel cu servicii și condiții foarte bune, în regim all-inclusive, cu zbor și transfer incluse.

Cea mai scumpă vacanță a verii: 12.000 de euro în Antalya

Potrivit Alinei Deaconu, cea mai scumpă vacanță vândută de agenția Dream Travel Sibiu în această vară a costat 12.000 de euro.

Vacanța a fost rezervată pentru trei adulți și un copil mic, la Regnum The Crown, un hotel de lux din Antalya, Turcia.

Ce se întâmplă cu rezervările pentru vara viitoare

În ceea ce privește sezonul estival din 2027, reprezentanții agențiilor spun că este încă dificil de făcut o estimare sigură, în condițiile în care cererea depinde de evoluția contextului internațional și de bugetele disponibile pentru vacanțe.

Radu Lazăr se așteaptă ca interesul pentru concedii să se mențină cel puțin la nivelul din acest an, deși recunoaște că evoluția pieței rămâne incertă. „Clar nu știu ce o să fie. Mă aștept să rămână cel puțin așa, solicitările să fie la fel. Asta e dorința mea, mi-e frică să nu mă înșel”, a declarat directorul agenției Sobis.