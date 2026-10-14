Cât costă lemnul de foc în Sibiu și de unde poate fi cumpărat: „Prețurile au crescut puțin”

Odată cu venirea sezonului rece, sibienii care se bazează pe încălzirea cu lemne au la dispoziție o ofertă variată din partea Direcției Silvice. La începutul lunii octombrie, volumul de lemn de foc disponibil în județ se apropia de 4.000 de metri cubi, iar prețurile au înregistrat doar o ușoară ajustare față de anul precedent.

Unde găsim lemne în județul Sibiu și ce stocuri există

În total, la nivelul județului este disponibil pentru populație un volum de 3.960 de metri cubi de lemn. Cea mai mare cantitate se regăsește la Ocolul Silvic Mediaș, unde stocul ajunge la 1.700 mc.

Conform datelor oficiale, sibienii pot achiziționa lemne și din restul județului, stocurile fiind împărțite astfel: Dumbrăveni (520 mc), Agnita (450 mc), Avrig (410 mc), Sibiu (400 mc), Miercurea Sibiului (250 mc), Valea Cibinului – Săliște (150 mc) și Arpaș (80 mc).

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Situația volumelor este însă una dinamică, stocurile modificându-se de la o săptămână la alta. Alin Trif, șeful Biroului Marketing-Producție din cadrul Direcției Silvice Sibiu, explică: „La începutul fiecărei luni publicăm un anunț prin care informăm populația cu privire la posibilitățile de achiziționare a lemnului pe foc necesar încălzirii locuințelor. Volumele sunt orientative, între timp se mai exploatează și crește capacitatea, ori se mai vinde și scade”.

Prețurile în Sibiu și preferințele cumpărătorilor

În județul Sibiu, prețurile de valorificare variază între 150 și 460 lei/mc (cu TVA inclus), costul final fiind influențat de specie, sortiment și condiția de livrare. Față de anul trecut, diferențele la preț nu sunt majore. „Prețurile au crescut foarte puțin, s-au majorat cu TVA-ul și s-a făcut o rotunjire”, au precizat reprezentanții Direcției Silvice.

Când vine vorba de preferințe, sibienii caută în special eficiența calorică, ignorând speciile ieftine dacă acestea nu oferă un randament bun la ardere. „Sortimentul cel mai des valorificat este lemnul de foc din specii diverse tari, respectiv fag, stejar, carpen și salcâm, la prețul de 310 lei/mc cu TVA inclus. Rășinoasele nu prea se caută, deși sunt mai ieftine, însă rezultatele cele mai bune, ca lemn de foc, sunt pentru speciile tari”, a adăugat reprezentantul Direcției Silvice Sibiu.

O condiție esențială pentru cei care cumpără lemn de la stat este logistica, deoarece instituția vinde doar materia primă, nu și livrarea la domiciliu. „Noi valorificăm lemnul, însă nu avem posiblitatea de a asigura transportul. Îl punem la dispoziție la un drum auto, de unde oamenii vin, îl încarcă și îl transportă singuri”, a adăugat reprezentantul Direcției Silvice Sibiu.

Situația la nivel național: Romsilva estimează că va vinde 2 milioane de metri cubi de lemn

La nivelul întregii țări, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva estimează că va pune pe piață aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzirea locuințelor în anul 2026, un volum similar celui din anii precedenți. Prețul mediu se menține, de asemenea, la nivelul din 2025.

În primele nouă luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1,24 milioane de metri cubi de lemn, prețul mediu de achiziție fiind de aproximativ 280 de lei/mc.

În prezent, stocurile naționale disponibile la unitățile Romsilva se ridică la 400.000 de metri cubi, cantitate ce urmează să fie completată pe parcurs, pe măsură ce avansează lucrările de recoltare. La nivel național, pentru lemnul cumpărat direct de la locul exploatării, prețurile medii variază între 200 și 450 de lei/metru cub. Cei care preferă varianta premium – lemnul paletizat livrat direct din depozitele Romsilva – trebuie să știe că prețul poate ajunge în acest caz până la 700 de lei pentru un palet.

Românii care doresc să își asigure necesarul pentru iarnă sunt sfătuiți să se adreseze ocoalelor silvice de care aparțin cu domiciliul. Personalul silvic îi va îndruma, în funcție de cereri și stocuri, către depozitele sau punctele cu marfă disponibilă.